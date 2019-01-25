Названа возможная причина стрельбы в школе под Красноярском

Подросток, принесший охотничье ружье на территорию школы в поселке Абалаково Енисейского района и открывший там стрельбу, мог так поступить из-за конфликта с одноклассником. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Как рассказали в следственном комитете Красноярского края, по факту ЧП начата проверка.

- Ученик девятого класса, находясь возле школы, совершил несколько выстрелов из ружья. В саму школу подростку зайти не удалось, никто из учеников не пострадал, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, они опрашивают самого ученика, его одноклассников и педагогов.

Как сообщили в пресс-службе краевого МВД, полиция также устанавливает все обстоятельства ЧП. В ведомстве уточнили, что подросток успел произвести четыре выстрела в воздух, после чего участковому, прибывшему в школу, удалось убедить его отдать ружье. На момент происшествия основные занятия в школе закончились.

Полиция также выяснила, что ружье принадлежит деду мальчика, который является его опекуном. Оружие не зарегистрировано, а потому МВД проводит проверку по факту его хранения.