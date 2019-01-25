СК возбудил дело после стрельбы в школе под Красноярском

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении подростка, открывшего стрельбу на территории школы в поселке Абалаково. Как сообщают в краевом СКР, дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений).

По предварительным данным следствия, 15-летний учащийся на пришкольной территории несколько раз выстрелил в воздух и в припаркованный рядом автомобиль из незарегистрированного ружья, принадлежащего деду. Людей в машине не было, поэтому обошлось без жертв. В школе на тот момент занятия окончились. Оружие у стрелка отнял приехавший по вызову участковый уполномоченный полиции.

Напомним, по данным РИА Новости, на этот поступок подростка мог толкнуть конфликт с одноклассником.

Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются опекуны подростка, а также свидетели и очевидцы. МВД также начало проверку по факту хранения незарегистрированного ружья.