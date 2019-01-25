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25.01.2019 14:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнаульском морге перепутали покойников

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

Прокуратура начала проверку Барнаульского морга, сотрудники которого выдали скорбящим родственникам тело чужой покойницы.

Фото: iStock
В морге Приамурья у покойницы обнаружили признаки жизни

За помощью в местные СМИ обратились родные усопшей. Они рассказали о том, что работники морга сорвали им похороны и поминальный обед. Перед началом церемонии прощания в одном из ритуальных залов города родственники и коллеги обнаружили подмену покойницы. В результате им вновь пришлось ехать в морг и несколько часов искать тело умершей. Безутешные близкие были оскорблены таким отношением.

- Прокуратурой города Барнаула с привлечением Министерства здравоохранения Алтайского края организовано проведение проверки соблюдения требований закона в деятельности учреждения здравоохранения края, - сообщает помощник прокурора города Барнаула Татьяна Иванова.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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