В Иркутске после звонков о минировании заработали больницы и школы

Все учреждения здравоохранения и школы Иркутска, эвакуированные утром 25 января из-за массовых сообщений о минировании, вернулись в обычный режим работы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, с утра стали поступать сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в социальные объекты города. По данным на 11.30 местного времени такие сообщения получили около 28 структур.

Порядка десяти объектов были эвакуированы. После того, как здания осмотрели специалисты и не нашли подтверждений угрозам о "минировании", работа в школах и больницах возобновилась.

Всего в Иркутске и Иркутском районе были эвакуированы как минимум шесть больниц, около десяти школ, две пожарные части, а в городе Ангарске - торговый центр.