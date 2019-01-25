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25.01.2019 08:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске после звонков о минировании заработали больницы и школы

Текст: Надежда Столярчук

Все учреждения здравоохранения и школы Иркутска, эвакуированные утром 25 января из-за массовых сообщений о минировании, вернулись в обычный режим работы.

Фото: iStock
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, с утра стали поступать сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в социальные объекты города. По данным на 11.30 местного времени такие сообщения получили около 28 структур.

Порядка десяти объектов были эвакуированы. После того, как здания осмотрели специалисты и не нашли подтверждений угрозам о "минировании", работа в школах и больницах возобновилась.

Всего в Иркутске и Иркутском районе были эвакуированы как минимум шесть больниц, около десяти школ, две пожарные части, а  в городе Ангарске - торговый центр.

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