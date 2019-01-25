В красноярской школе ученикам разрешили лежать на уроках

В красноярской школе-интернате N 1 имени В.П.Синякова ученики с нарушением осанки на уроках занимаются лежа. Таким у детей образом удается замедлить развитие сколиоза.

Как рассказали в управлении образования Красноярска, в каждом классе стоят 8-10 специальных лежаков - ученикам нельзя опираться на локти или разваливаться, а под грудь кладут специальную подставку, которая позволяет комфортно читать и писать. Если ребенок устанет лежать, он может встать за специальную конторку - но только на 10 минут. Специалисты-ортопеды говорят, что учебные занятия на лежаках - необходимая часть терапии.

Весь процесс проходит под контролем, причем длительность занятий отличается у ребят разного возраста: ученики младших классов месяц учатся сидя за партами, месяц - на лежаках, старшеклассники - по неделе.

Школа-интернат №1 специализируется на обучении и лечении детей с нарушениями осанки. Школьники находятся здесь под присмотром специалистов круглосуточно. Кроме уроков, для детей предусмотрена лечебная программа: массаж, физкультура, плавание. Интересно, что учебных заведений аналогичного профиля в стране очень немного - в Сибири такая же школа действует в Новосибирске.