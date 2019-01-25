В Новосибирске инвалидная коляска-ступенькоход прошла испытание зимой

Новосибирские ученые провели испытание инвалидной коляски-вездехода в заснеженном городе.

- Инновационную инвалидную коляску разработал выпускник механико-технологического факультета НГТУ Иван Невзоров, - рассказал "РГ" пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов. - Кресло-коляска с электроприводом имеет сразу две платформы. Колесная платформа используется для передвижения по ровной поверхности, а гусеничная - для преодоления лестниц, бордюров и других препятствий. Трансформирование коляски осуществляется при помощи встроенного пульта.

Для серии экспериментов ученые выбрали условия обычного зимнего Новосибирска. Опытными площадками стали заснеженный спуск в метро, обледенелые каменные ступени часовни на Красном проспекте и не очищенные от снега и льда пешеходные пути. Результаты порадовали: инновационная коляска с легкостью преодолела даже самые высокие и крутые ступени.

Инженеры рассчитывают, что ступенькоход поможет людям с ограниченными возможностями не только передвигаться по городу в холодное время года, но и преодолевать любые преграды вне зависимости от погодных условий.