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25.01.2019 11:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске инвалидная коляска-ступенькоход прошла испытание зимой

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Новосибирские ученые провели испытание инвалидной коляски-вездехода в заснеженном городе.

Фото: Анна Скудаева/ РГ
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- Инновационную инвалидную коляску разработал выпускник механико-технологического факультета НГТУ Иван Невзоров, - рассказал "РГ" пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов. - Кресло-коляска с электроприводом имеет сразу две платформы. Колесная платформа используется для передвижения по ровной поверхности, а гусеничная - для преодоления лестниц, бордюров и других препятствий. Трансформирование коляски осуществляется при помощи встроенного пульта.

Для серии экспериментов ученые выбрали условия обычного зимнего Новосибирска. Опытными площадками стали заснеженный спуск в метро, обледенелые каменные ступени часовни на Красном проспекте и не очищенные от снега и льда пешеходные пути. Результаты порадовали: инновационная коляска с легкостью преодолела даже самые высокие и крутые ступени.

Инженеры рассчитывают, что ступенькоход поможет людям с ограниченными возможностями не только передвигаться по городу в холодное время года, но и преодолевать любые преграды вне зависимости от погодных условий.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск РГ-Видео
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