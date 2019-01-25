В Сибири десятки школ и больниц эвакуировали из-за угрозы взрыва

Иркутскую область накрыла волна сообщений о минировании соцобъектов. По данным ТАСС, число учреждений получивших сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах достигло 23.

Первые сигналы о минировании поступили в восемь утра. В числе объектов, куда были направлены подобные электронные письма - школы, больницы, подразделения МЧС, а также торговый центр. В областном центре к полудню "заминировали" шесть больниц и 11 школ. Как сообщили в администрации Иркутска, во всех образовательных учреждениях работают оперативные службы.

- Учащиеся, а также педагогический состав эвакуированы из зданий, - сообщил Виталий Барышников, заместитель мэра - председатель комитета по социальной политике. - Родителей оповестили, детей отпустили по домам.

Учебный процесс, уточнил Барышников, будет продолжен после того, как саперы дадут письменное заключение об отсутствии угрозы. В администрации Иркутска создана рабочая группа по контролю над ситуацией.

В областном Минздраве сообщили, что все медицинские учреждения уже проверены и возвращаются в рабочий режим.

На местах продолжают работу сотрудники ФСБ, МЧС и МВД.

Аналогичные письма с угрозами получили учреждения Забайкальского края и Бурятии. В Чите сообщения получили в мэрии, администрации Железнодорожного района и читинской школе №1. В Улан-Удэ эвакуировали сотрудников городской администрации, правительства и парламента Бурятии. Эти ведомства занимают соседние здания.