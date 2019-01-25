На Ставрополье убийцы ветерана ВОВ заключены под стражу

Трое жителей Ростовской области, убивших участницу Великой Отечественной войны 97-летнюю Надежду Стратийчук, заключены под стражу. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Напомним, трое молодых людей совершили преступление ради 20 тысяч рублей. Произошло это 10 января в селе Курсавка Андроповского района Ставропольского края. Двое преступников проникли через окно, а их сообщник остался снаружи. Они избили пожилую женщину и украли у нее документы и деньги. Через два дня она скончалась в больницу.

Преступниками оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения. Весной 2018 года они меняли окна пенсионерке и уже тогда похитили у женщины деньги, а 10 января решили вновь вернуться за наживой.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Расследование поручили отделу по особо важным делам. Решением суда они проведут под стражей 1 месяц 15 дней.