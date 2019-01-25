Новости

Правительство прорабатывает вопрос увеличения стипендий аспирантам 18:10
Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр 18:00
Косачев: При восстановлении в ПАСЕ Россия готова выплатить взносы 17:48
Треть выпускников год не могут найти работу после окончания вуза 17:46
В школах Дагестана обнаружили преподавателей с судимостью 17:44
На Ставрополье убийцы ветерана ВОВ заключены под стражу 17:21
Сотрудница школы в Нижегородской области ударила ученика 17:15
Вышел душераздирающий трейлер болгарского боевика с Ван Даммом 17:15
Кибератаки уходят из финансового сектора в промышленность 17:01
Опубликованы первые фото "убийцы" Tesla Model S от BMW 17:00
Российские разработки на базе стороннего ПО смогут стать самостоятельными 16:57
Медведев и Пашинян обсудили в Москве сотрудничество в сфере экономики 16:35
На Кубани проверят, почему у 103-летней вдовы ветерана ВОВ нет жилья 16:26
Пуск китайского "убийцы авианосцев" DF-26 попал на видео 16:16
Устроившего стрельбу под Красноярском школьника задержали 16:05
Новая Hyundai Sonata превратилась в четырехдверное купе 16:03
Рапота: Беларусь вносит последние штрихи в соглашение о визах с Россией 16:00
Кейт Уинслет сыграет копа с проблемами в сериале HBO 16:00
Скабеева прокомментировала нападение со стороны украинского депутата в ПАСЕ 15:50
В Екатеринбурге столкнулись два автобуса, есть пострадавшие 15:49
Путин обсудил на Совбезе ситуацию в Сирии и Венесуэле 15:45
К спин-оффу "Во все тяжкие" может присоединиться Уолтер Уайт 15:42
Калининградцы оказались заперты в квартирах многоэтажек без лифтов 15:35
Более 2/3 москвичей ежедневно пользуются общественным транспортом 15:26
В Минсельхозе подсчитали темпы подорожания хлеба 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
25.01.2019 17:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В школах Дагестана обнаружили преподавателей с судимостью

Текст: Марина Бровкина (Махачкала)

Прокуратура Карабудахкентского района республики Дагестан выявила факты осуществления педагогической деятельности лицами, которые привлекались к уголовной ответственности.

Сотрудница школы в Нижегородской области ударила ученика

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, в четырех школах района уроки вели учителя, имевшие судимость. Они были судимы за такие серьезные нарушения закона, как покушение на убийство, незаконное хранение и ношение оружия, а также нарушение требований промышленной безопасности.

Согласно  Трудовому кодексу РФ, руководители школ должны были отстранить от работы учителей, подвергавшиеся уголовному преследованию за такие преступления. Но директорами образовательных учреждений не были приняты своевременные меры по отстранению судимых учителей от педагогической деятельности.

По результатам проверки прокуратурой в адрес руководителей школ и администрации муниципального образования были внесены представления об устранении нарушений закона.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Степанова и Букин стали вторыми в ритм-танце на ЧЕ в Минске
В Минсельхозе отметили рост цен на курятину
Скабеева прокомментировала нападение со стороны украинского депутата в ПАСЕ
Депутаты оценили заявление Совета Европы о сумме долга России
Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о блокаде Ленинграда