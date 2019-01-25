В школах Дагестана обнаружили преподавателей с судимостью

Прокуратура Карабудахкентского района республики Дагестан выявила факты осуществления педагогической деятельности лицами, которые привлекались к уголовной ответственности.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, в четырех школах района уроки вели учителя, имевшие судимость. Они были судимы за такие серьезные нарушения закона, как покушение на убийство, незаконное хранение и ношение оружия, а также нарушение требований промышленной безопасности.

Согласно Трудовому кодексу РФ, руководители школ должны были отстранить от работы учителей, подвергавшиеся уголовному преследованию за такие преступления. Но директорами образовательных учреждений не были приняты своевременные меры по отстранению судимых учителей от педагогической деятельности.

По результатам проверки прокуратурой в адрес руководителей школ и администрации муниципального образования были внесены представления об устранении нарушений закона.