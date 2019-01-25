Калининградцы оказались заперты в квартирах многоэтажек без лифтов

В тринадцати калининградских многоэтажных домах почти два месяца остаются отключенными лифты. Это лишило возможности выйти из дома пожилых людей и инвалидов.

Об этом сообщает телеканал ОТР. По его данным, старые лифты отключили еще в конце ноября, новые до сих пор не поставили. Сделать это рабочие должны были еще до нового года, но не успели, а после праздников работы не возобновились. Брошенные запчасти так и лежат на этажах, следует из сюжета.

Как выяснили тележурналисты, за содержание лифтов жильцы платят в полном объеме, по 200 рублей с квартиры. Сейчас мамы носят детей и коляски по лестнице, а некоторые жители вообще три месяца не выходили на улицу.

Как сообщили телеканалу представители фонда капитального ремонта города, виноват в ситуации подрядчик - Щербинский лифтостроительный завод. На связь представители компании не выходят. Известно, что в конце прошлого года у него сменился собственник, а затем и руководство.

Дирекция калининградского фонда направила предприятию официальную претензию. Глава области пообещал провести совещание, на которое пригласил нового директора Щербинского завода.