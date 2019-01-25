Карельские ученые составят для Поморья список лишайников

Карельские ученые составят для Архангельской области список лишайников. С такой просьбой к Петрозаводскому госуниверситету обратилось министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Поморья.

Уже сформирована группа специалистов по изучению видового разнообразия и распространению редких видов лишайников на территории Архангельской области. Полученные сведения планируется использовать при создании новой редакции Красной книги региона и формировании первого списка видов лишайников.

Кстати, списки лишайников, например, Карелии и Мурманской области включают более одной тысячи видов. А вот Поморье не имеет такое реестра, хотя богато и лесными ресурсами, и полезными ископаемыми.

Как считает профессор университета Анжелла Соснина, важно знать и понимать биологический резерв региона с целью сохранения наиболее ранимых и уязвимых экосистем и отдельных видов организмов.