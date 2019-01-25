Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге

В воскресенье президент посетит Санкт-Петербург и примет участие в нескольких мемориальных мероприятиях, посвященных 75-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Программа еще прорабатывается", - заметил представитель Кремля, не став конкретизировать, какие именно мероприятия посетит президент.

"Это очень важная дата для всей страны, для всех, и персонально для президента Путина", - заключил Песков.

Отвечая на вопрос об общественной дискуссии вокруг парада в "северной столице", пресс-секретарь президента сказал: "Это город с богатыми дискуссионными традициями, поэтому в данном случае это не тема Кремля".