Сотрудничество с Лувром и драгоценности моголов: Эрмитаж озвучил планы

Государственный Эрмитаж отмечает в этом году 255-летие - дата не круглая, но количеству событий, которые проведет музей, позавидует любой юбиляр. О том, что любители искусства увидят в Петербурге и за его пределами, а также об итогах 2018-го журналистам рассказал директор учреждения Михаил Пиотровский.

Главных ориентиров, подчеркнул глава Эрмитажа, два. Первый - открытие 1 февраля выставки "Сокровищница" в Амстердаме, где вот уже 15 лет существует филиал петербургского музея. Собственно, "старшему брату" и будет посвящена экспозиция. Она расскажет о нем, как о настоящей планетарной системе, - всех его отделах, хранящихся в фондах шедеврах, филиалах... Второй тоже связан с присутствием музея в других регионах: в ноябре в Омске заработает центр "Эрмитаж-Сибирь". В связи с этим целых полгода омичи смогут любоваться экспонатами из Рыцарского и Восточного залов.

Впрочем, для петербуржцев эти события на фоне "домашних" проектов отойдут все-таки на второй план. Хотя бы потому, что в июле в Манеже Малого Эрмитажа разместятся "Мечты об Италии. Коллекция маркиза Кампана". Этот проект стал возможным благодаря сотрудничеству с Лувром, и впервые за 160 лет соберет вместе все предметы одной из самых значительных частных коллекций XIX века.

- Есть интересная история о том, как мы с Лувром делили эту коллекцию. Маркиз Компана был арестован, и собранные им шедевры выставили на продажу. Российское правительство хотело купить коллекцию целиком, но не сторговались по цене. После было соревнование с Лувром - кто возьмет лучшие экземпляры. В итоге лучшее взяли мы - все античное, - вспоминает Михаил Пиотровский.

Сначала более 700 предметов покажут в Риме, а после выставку представят и жителям Северной столицы.

Еще один уникальный проект относится к современному искусству. Выставку "Роберто Матта и четвертое измерение" можно будет посмотреть с апреля в Белом зале Главного штаба. Работы одного из последних представителей сюрреализма российской публике почти неизвестны и будут показаны в стране впервые.

Кажется, одно только название - "Сладкое художественное впечатление" -обеспечит Эрмитажу ажиотаж и в конце июня. В это время начнет работу выставка, посвященная собранию президента Академии художеств графа Строганова, которое в свое время оказалось незаслуженно забытым и разошлось по разным музеям. Образ этой коллекции целиком попытаются воссоздать, и зрители увидят образцы европейской и русской живописи, скульптуры, керамики, даже собрание книг.

Ждут нас и "погружения" во вполне экзотичные темы. Это, например, выставки "Сокровища Красной реки. Археологические коллекции из музеев Вьетнама" (покажут древние культовые и бытовые предметы из музейных собраний азиатской страны, многие из них были найдены на раскопках совсем случайно) и "Блеск империи. Сокровища Великих Моголов из коллекции Аль-Тани и собрания Эрмитажа" (выставят более 300 экспонатов, а отдельного внимания заслуживает ряд могольских драгоценных изделий, отправленных к российскому двору в качестве дипломатических даров).

Отдельная серия выставок одного шедевра тоже будет: к завершению реставрации покажут, например, "Флору" Франческо Мельци и "Проповедь Иоанна Крестителя" Питера Брейгеля-младшего.

Рассказал Михаил Пиотровский и о еще одной важной и наболевшей теме: историческом серебряном надгробии Александра Невского.

- У нас есть договоренность о создании копии этого надгробия, с тем, чтобы копия была освящена и передана в Александро-Невскую Лавру, а шедевр русского ювелирного искусства так и продолжал стоять в Эрмитаже, - отметил он.

Также глава музея поделился цифрами: в прошлом году Эрмитаж посетили около 4,3 миллиона человек. В новогодние праздники - более 100 тысяч человек, в длинных очередях музейщики бесплатно поили ожидающих горячим чаем. По подсчетам Михаила Пиотровского, всего было роздано 20 тысяч чашек, вот только благодарности, посетовал он, ни за одну из них не услышали.