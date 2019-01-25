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25.01.2019 19:22
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сотрудничество с Лувром и драгоценности моголов: Эрмитаж озвучил планы

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
Государственный Эрмитаж отмечает в этом году 255-летие - дата не круглая, но количеству событий, которые проведет музей, позавидует любой юбиляр. О том, что любители искусства увидят в Петербурге и за его пределами, а также об итогах 2018-го журналистам рассказал директор учреждения Михаил Пиотровский.
Фото: Руслан Шамуков/РИА Новости Фото: Руслан Шамуков/РИА Новости
Фото: Руслан Шамуков/РИА Новости

Главных ориентиров, подчеркнул глава Эрмитажа, два. Первый - открытие 1 февраля выставки "Сокровищница" в Амстердаме, где вот уже 15 лет существует филиал петербургского музея. Собственно, "старшему брату" и будет посвящена экспозиция. Она расскажет о нем, как о настоящей планетарной системе, - всех его отделах, хранящихся в фондах шедеврах, филиалах... Второй тоже связан с присутствием музея в других регионах: в ноябре в Омске заработает центр "Эрмитаж-Сибирь". В связи с этим целых полгода омичи смогут любоваться экспонатами из Рыцарского и Восточного залов.

Фото: depositphotos.com
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Впрочем, для петербуржцев эти события на фоне "домашних" проектов отойдут все-таки на второй план. Хотя бы потому, что в июле в Манеже Малого Эрмитажа разместятся "Мечты об Италии. Коллекция маркиза Кампана". Этот проект стал возможным благодаря сотрудничеству с Лувром, и впервые за 160 лет соберет вместе все предметы одной из самых значительных частных коллекций XIX века.

- Есть интересная история о том, как мы с Лувром делили эту коллекцию. Маркиз Компана был арестован, и собранные им шедевры выставили на продажу. Российское правительство хотело купить коллекцию целиком, но не сторговались по цене. После было соревнование с Лувром - кто возьмет лучшие экземпляры. В итоге лучшее взяли мы - все античное, - вспоминает Михаил Пиотровский.

Сначала более 700 предметов покажут в Риме, а после выставку представят и жителям Северной столицы.

Еще один уникальный проект относится к современному искусству. Выставку "Роберто Матта и четвертое измерение" можно будет посмотреть с апреля в Белом зале Главного штаба. Работы одного из последних представителей сюрреализма российской публике почти неизвестны и будут показаны в стране впервые.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Кажется, одно только название - "Сладкое художественное впечатление" -обеспечит Эрмитажу ажиотаж и в конце июня. В это время начнет работу выставка, посвященная собранию президента Академии художеств графа Строганова, которое в свое время оказалось незаслуженно забытым и разошлось по разным музеям. Образ этой коллекции целиком попытаются воссоздать, и зрители увидят образцы европейской и русской живописи, скульптуры, керамики, даже собрание книг.

Ждут нас и "погружения" во вполне экзотичные темы. Это, например, выставки "Сокровища Красной реки. Археологические коллекции из музеев Вьетнама" (покажут древние культовые и бытовые предметы из музейных собраний азиатской страны, многие из них были найдены на раскопках совсем случайно) и "Блеск империи. Сокровища Великих Моголов из коллекции Аль-Тани и собрания Эрмитажа" (выставят более 300 экспонатов, а отдельного внимания заслуживает ряд могольских драгоценных изделий, отправленных к российскому двору в качестве дипломатических даров).

Отдельная серия выставок одного шедевра тоже будет: к завершению реставрации покажут, например, "Флору" Франческо Мельци и "Проповедь Иоанна Крестителя" Питера Брейгеля-младшего.
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Рассказал Михаил Пиотровский и о еще одной важной и наболевшей теме: историческом серебряном надгробии Александра Невского.

- У нас есть договоренность о создании копии этого надгробия, с тем, чтобы копия была освящена и передана в Александро-Невскую Лавру, а шедевр русского ювелирного искусства так и продолжал стоять в Эрмитаже, - отметил он.

Также глава музея поделился цифрами: в прошлом году Эрмитаж посетили около 4,3 миллиона человек. В новогодние праздники - более 100 тысяч человек, в длинных очередях музейщики бесплатно поили ожидающих горячим чаем. По подсчетам Михаила Пиотровского, всего было роздано 20 тысяч чашек, вот только благодарности, посетовал он, ни за одну из них не услышали.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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