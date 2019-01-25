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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Старорусская библиотека получит книги о блокаде Ленинграда

Текст: Анжелика Гурская
Петербургский писатель и журналист Анатолий Аграфенин передал в дар Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского свою новую книгу "Неизвестная блокада: путь на острова", презентация которой прошла на днях в Северной столице.
Фото: Анжелика Гурская Фото: Анжелика Гурская
Фото: Анжелика Гурская

В книге, которая выросла из газетных публикаций, раскрываются малоизвестные факты истории Великой Отечественной войны. Десять глав посвящены рассказу об обороне Лиепаи, о героическом и трагическом Таллинском переходе, защите Моонзундского архипелага и полуострова Ханко, борьбе за малые острова в Финском заливе и уникальной судьбе Ораниенбаумского пятачка.

Фото: Пресс-служба городского Совета Калининграда
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Автор описывает события, последовавшие за освобождением Ленинграда от вражеской блокады: прорыв советского флота в Балтику, ликвидация Курляндского котла, разминирование Финского залива, длившееся несколько десятилетий после окончания войны. Рассказывается о боевой вахте в годы блокады островов Сескар и Лавенсаари, ставших базой и опорным пунктом для советского подводного флота, выходившего в рейды в тыл врага.

Многие их этих рассказов носят трагический и загадочный характер, как например, история 315-й батареи, которой командовал Александр Моисеевич Стебель. При обороне гарнизона на полуострове Сырве-Церель в октябре 1941 года капитан Стебель приказал взорвать башни оборонительных орудий, затопить подвалы гарнизона и открытым текстом послал сообщение эфир: "Радиовахту закрываю, идем в последний и решительный бой". Раненый Стебель попал в плен. Немцы обещали ему жизнь и свободу, если он поможет восстановить батарею, на что капитан дерзко ответил: "Чтобы выкачать воду, вам придется осушить все Балтийское море". Стебеля держали в рижском гестапо, пытали. Зимой 1943 года его выставили на мороз, облили и заживо превратили в ледяную глыбу.

Фото: Дмитрий Строц
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И лишь спустя десятилетия удалось раскрыть загадку того, почему немцы с таким упорством стремились осушить подвалы гарнизона и ради чего отдал свою жизнь капитан Стебель. Оказалось, что в нижних этажах находился секретный "мозг" батареи - механическая вычислительная машина, советская "Энигма".

Есть в книге и забавные страницы. Например, рассказ о том, как защитники полуострова Ханко (мыса Гангут) писали ответ главнокомандующему финской армией Густаву Маннергейму.

В октябре 1941 года бывший царский генерал записал личное обращение к советским солдатам, призывая их сдаваться в плен. Прекрасный психолог и знаток русского языка, он называл советских воинов "доблестными защитниками Гангута", выражал восхищение их стойкостью и заверял, что высоко ценит их доблесть. В послании говорилось: "Во имя чего вы терпите лишения? Ленинград не сегодня-завтра падет, не сегодня-завтра в Москве Гитлер устроит парад своих войск, с коммунистами будет покончено, Сталин сбежал к Рузвельту в Америку и так далее. Как вспоминал позже знаменитый поэт-фронтовик Михаил Дудин, у всего гарнизона возникло неистребимое желание ответить маршалу Маннергейму и вступить с ним в "дипломатические" отношения по всем правилам русской солдатской этики.

Фото: Дарья Хваткова, Псковское агентство информации
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Михаил Дудин и художник Борис Пророков, в будущем известный график, сели сочинять послание в духе знаменитого репинского полотна "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

К сожалению, по соображениям цензуры автор не включил в книгу архивную копию этого замечательного документа, огранившись лишь изложением подкорректированного текста. Но достоверно известно, что листовки с ответом Маннергейму были переброшены не только в окопы противника, но и сброшены летчиками над Хельсинки.

Листовка в итоге получила огромную известность в стране, попала к журналистам блокадного Ленинграда, которые опубликовали в 1941 году очерк о защитниках Ханко. Кстати, в своих мемуарах барон Маннергейм ни слова не написал о своем обращении к защитникам полуострова.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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Как отметил издатель книги и президент фонда "Созидающий мир" Вячеслав Заренков, книга "Неизвестная блокада: путь на острова" - это не просто рассказ о мужестве и стойкости поколения военной поры, но и напоминание о том, что в каждой семье есть свои герои.

Издатели надеются, что эти книги подтолкнут читателей заглянуть в семейные альбомы и обратиться в государственные архивы, чтобы побольше узнать не только самой войне, но и о своих близких, защищавших страну и наше будущее. Ведь для всех пришло их время стать хранителями памяти, которую нужно передать по цепочке новым поколениям.

Книга "Неизвестная блокада: путь на острова", а также первая часть дилогии Анатолия Аграфенина - "Неизвестная блокада: Малая дорога жизни", выпущенная в прошлом году, будут переданы Старорусской библиотеке 27 января, в день 75-летия полного снятия фашистской блокады Ленинграда на литературном вечере, посвященном славной дате.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда".

Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия великого писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы с тем, чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача акции - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Фото: Елизавета Голубева/РГ
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Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки будут организованы и проведены встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Ф.М. Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "Российской газеты" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, председатель Калининградского городского Совета центра Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, вологодский писатель Андрей Малышев, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова. 

Кстати

"Российская газета" обращается к издателям, писателям и поэтам всей России с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок". Мы готовы передать библиотеке вашу книгу с дарственной надписью и автографом. Телефон петербургской редакции: (812) 449-65-45.

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