В Череповце мошенник подрался с судебными приставами

В Череповце устроил драку с судебными приставами мужчина, который был признан виновным в мошенничестве в сфере финансовых инвестиций. Об этом сообщили в официальном твиттере СК РФ.

Как выяснилось, 57-летний череповчанин напал с кулаками на приставов из-за того, что с его банковской карты списали 1000 рублей. При этом по решению суда мошенник обязан выплатить 67 миллионов рублей людям, которым он предлагал стать "инвесторами" и впоследствии обманул.

Видео потасовки СК РФ обнародовал в твиттере. В видеоролике видно, как мужчина пытается ударить ногой сотрудника службы судебных приставов, слышна нецензурная брань. После этого ему заламывают руки и выводят.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за насилие в отношении представителя власти по статье 318 Уголовного кодекса РФ, - сообщили в пресс-службе СК РФ. - В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.