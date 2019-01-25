В Петербурге Бастрыкин открыл новое общежитие для студентов СК РФ

Новости

Эксперты рассказали, как правильно ходить зимой 21:29
Арестованы двое полицейских из ОМВД подмосковного Чехова 21:28
Лавров: РФ поможет в урегулировании конфликтов, если просят обе стороны 21:00
Тимошенко официально стала кандидатом в президенты Украины 21:00
В МВД объяснили задержание в Магнитогорске гражданина Киргизии 20:57
Литературная премия "Ясная Поляна" объявила о начале приема заявок 20:54
Хакеры атаковали российский платежный сервис QIWI 20:41
Сергей Шаргунов присоединился к проекту "Басни Крылова. Прочитаем вместе" 20:36
Госдеп США рекомендовал своим гражданам покинуть Венесуэлу 20:36
Сандра Буллок сыграет в экранизации комикса про загробный мир 20:35
В Сочи запустят мобильное приложение об экскурсионных маршрутах 20:22
В медуниверситете Архангельска под полом нашли четыре килограмма ртути 20:10
МЭР: Влияние событий в Венесуэле на экономику РФ будет близким к нулю 20:08
Объявлен состав сборной России на третий этап Еврохоккейтура 20:05
Саночник Павличенко завоевал "бронзу" чемпионата мира в спринте 20:00
ФАС: Выбор процедуры предустановки - за производителями мобильных 19:56
Обвиненный в педофилии режиссер снимет ремейк "Рыжей Сони" 19:45
МИД России вводит единый тариф на российскую визу 19:31
Ректор МГУ выступил против отмены графы "образование" в резюме 19:07
"Доктор Кто" сыграет в экранизации комикса про химика-упыря 19:05
Звезду эстрады обезобразили после пластики в клинике 19:05
Следователи не стали ходатайствовать об аресте главы ОМВД Чехова 18:54
Татьянин день: в какие приметы верят студенты 18:43
Орешкин: РФ подключится к обсуждению глобального "цифрового налога" 18:31
Правительство прорабатывает вопрос увеличения стипендий аспирантам 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
25.01.2019 20:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге Бастрыкин открыл новое общежитие для студентов СК РФ

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин приехал в Северную столицу для открытия студенческого общежития - в реконструированном здании на набережной Мойки теперь будут жить учащиеся Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. Всего пятиэтажная постройка вместит 183 человека. Условия для будущих следователей создали максимально комфортные.

Приветствуя студентов, глава СК РФ отметил, что очень рад, ведь этого события все в Академии ждали больше трех лет.

Фото: depositphotos.com
Новые кампусы вузов смогут послужить толчком для развития регионов

- У вас рядом с учебным зданием появился свой дом. Здесь будут стоять ваши кровати, парты, все, чтобы вам жилось удобно и хорошо. Годы учебы проходят очень быстро, и все мы помним, что кроме лекций есть еще общага, где скрывается большой пласт студенческой жизни, - сказал на церемонии открытия Бастрыкин.

Отдельно он поблагодарил строителей, которые справились со своей задачей в рекордные сроки. Работы по ремонту общежития выполнила группа компаний "РосСтройИнвест", велись они с сентября по декабрь 2018 года.

- Мы рады, что воспитанники и преподаватели Академии получили современное здание, с достойными, комфортными условиями для проживания, учебы и работы, - отметил председатель правления ГК Игорь Креславский.

За вклад в развитие Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил его благодарственным письмом.

После торжественной церемонии глава СК РФ осмотрел новый дом будущих следователей и остался доволен. Комнаты общежития вмещают от 2 до 4 студентов, на каждом из этажей есть кухни, прачечные, комнаты для досуга и самостоятельной подготовки.

Рады, конечно, и сами учащиеся. Во-первых, тому, что время на дорогу до учебы совсем скоро тратить не придется (пока еще они живут в общежитии на Парадной улице), ну а во-вторых, в новом здании у каждого будет чуть больше личного пространства.

Заезд студентов в комнаты прямо по соседству с Академией ожидается в самое ближайшее время.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МЭР объяснил рост ВВП в 2% по итогам 2018 года
В Минсельхозе отметили рост цен на курятину
Скабеева прокомментировала нападение со стороны украинского депутата в ПАСЕ
Более 5 тысяч приехавших на ЧМ иностранцев до сих пор не покинули Россию
Депутаты оценили заявление Совета Европы о сумме долга России