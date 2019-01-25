В Петербурге Бастрыкин открыл новое общежитие для студентов СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин приехал в Северную столицу для открытия студенческого общежития - в реконструированном здании на набережной Мойки теперь будут жить учащиеся Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. Всего пятиэтажная постройка вместит 183 человека. Условия для будущих следователей создали максимально комфортные.

Приветствуя студентов, глава СК РФ отметил, что очень рад, ведь этого события все в Академии ждали больше трех лет.

- У вас рядом с учебным зданием появился свой дом. Здесь будут стоять ваши кровати, парты, все, чтобы вам жилось удобно и хорошо. Годы учебы проходят очень быстро, и все мы помним, что кроме лекций есть еще общага, где скрывается большой пласт студенческой жизни, - сказал на церемонии открытия Бастрыкин.

Отдельно он поблагодарил строителей, которые справились со своей задачей в рекордные сроки. Работы по ремонту общежития выполнила группа компаний "РосСтройИнвест", велись они с сентября по декабрь 2018 года.

- Мы рады, что воспитанники и преподаватели Академии получили современное здание, с достойными, комфортными условиями для проживания, учебы и работы, - отметил председатель правления ГК Игорь Креславский.

За вклад в развитие Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил его благодарственным письмом.

После торжественной церемонии глава СК РФ осмотрел новый дом будущих следователей и остался доволен. Комнаты общежития вмещают от 2 до 4 студентов, на каждом из этажей есть кухни, прачечные, комнаты для досуга и самостоятельной подготовки.

Рады, конечно, и сами учащиеся. Во-первых, тому, что время на дорогу до учебы совсем скоро тратить не придется (пока еще они живут в общежитии на Парадной улице), ну а во-вторых, в новом здании у каждого будет чуть больше личного пространства.

Заезд студентов в комнаты прямо по соседству с Академией ожидается в самое ближайшее время.