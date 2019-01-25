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25.01.2019 14:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Вологде представили воспоминания переживших блокаду Ленинграда

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба администрации Вологды Открытие мемориала на Горбачевском кладбище Фото: Пресс-служба администрации Вологды
Открытие мемориала на Горбачевском кладбище Фото: Пресс-служба администрации Вологды

В Вологде представили сборник "Мы вышли из блокадных дней" - это воспоминания ленинградцев-блокадников. Над книгой работали два с половиной года, записали 65 рассказов эвакуированных жителей Ленинграда.

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
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- Этот материал может заинтересовать будущих историков, музейных и научных сотрудников. Пока книга существует в электронном виде, - сказала председатель городской организации "Жители блокадного Ленинграда", автор-составитель сборника Ольга Груздева.

А в четверг на Горбачевском кладбище Вологды установили мемориал в память о блокадниках, эвакуированных из города на Неве и не доживших до Победы. Памятник открыли по инициативе властей Санкт-Петербурга.

Хоронили эвакуированных ленинградцев на Введенском кладбище, там покоятся 3,6 тысячи человек, на Пошехонском - 1,048 в братских могилах. В списках захороненых на Горбачевском кладбище числятся 1848 человек. Здесь и отец известных писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких - Натан Стругацкий.

Такой же мемориал установят 27 января и на мемориальном кладбище в Великом Устюге. Там тоже есть захоронения эвакуированных ленинградцев.

Вологодское городское общество "Жители блокадного Ленинграда" было создано в 1992 году. На тот момент в нем состояло 225 человек, на сегодняшний день - 57. Большинству уже за 80 лет, а некоторым и за 90.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Ленинград: 900 дней блокады
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