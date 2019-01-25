В Вологде представили воспоминания переживших блокаду Ленинграда

В Вологде представили сборник "Мы вышли из блокадных дней" - это воспоминания ленинградцев-блокадников. Над книгой работали два с половиной года, записали 65 рассказов эвакуированных жителей Ленинграда.

- Этот материал может заинтересовать будущих историков, музейных и научных сотрудников. Пока книга существует в электронном виде, - сказала председатель городской организации "Жители блокадного Ленинграда", автор-составитель сборника Ольга Груздева.

А в четверг на Горбачевском кладбище Вологды установили мемориал в память о блокадниках, эвакуированных из города на Неве и не доживших до Победы. Памятник открыли по инициативе властей Санкт-Петербурга.

Хоронили эвакуированных ленинградцев на Введенском кладбище, там покоятся 3,6 тысячи человек, на Пошехонском - 1,048 в братских могилах. В списках захороненых на Горбачевском кладбище числятся 1848 человек. Здесь и отец известных писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких - Натан Стругацкий.

Такой же мемориал установят 27 января и на мемориальном кладбище в Великом Устюге. Там тоже есть захоронения эвакуированных ленинградцев.

Вологодское городское общество "Жители блокадного Ленинграда" было создано в 1992 году. На тот момент в нем состояло 225 человек, на сегодняшний день - 57. Большинству уже за 80 лет, а некоторым и за 90.