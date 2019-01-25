На Кубани проверят, почему у 103-летней вдовы ветерана ВОВ нет жилья

Сотрудники СКР по Краснодарскому краю начали доследственную проверку после появления в СМИ информации о нарушении жилищных прав вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

По информации ведомства, в эфире одного из федеральных телеканалов прошел сюжет о стесненных условиях жизни 103-летней жительницы Апшеронского района Кубани. Женщина - вдова ветераны ВОВ - обитает в маленьком доме с удобствами во дворе, деля комнатку с внучкой. Несколько лет назад она обращалась в местную администрацию с заявлением о выделении более комфортного жилья, однако вдову, несмотря на преклонный возраст, поставили на очередь.

Руководитель краевого следственного управления СКР Вадим Бугаенко поручил дать всестороннюю юридическую оценку всем обстоятельствам, изложенным в публикации, и установить полную картину произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.