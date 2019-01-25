В Крыму участник вооруженного украинского батальона осужден на 10,5 лет

Ленинский районный суд Республики Крым огласил приговор 24-летнему крымчанину Февзи Саганджи - участнику созданного на Украине незаконного вооруженного формирования "батальон имени Номана Челебиджихана". Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

В январе 2016 года осужденный, движимый политической враждой по отношению к России и недовольный самим фактом возвращения Крыма в состав РФ, добровольно вступил в ряды "добровольческого батальона Челебиджихана", созданного одним из лидеров запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса Ислямовым и действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.

Будучи бойцом батальона, Саганджи разделял его идеологию и поддерживал энергетическую и транспортную блокаду полуострова, а также вооруженную борьбу за возвращение Крыма в состав Украины. С января 2016 по сентябрь 2017-го осужденный активно участвовал в деятельности батальона, пройдя курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки. В сентябре 2017 года он вернулся в Крым. В случае добровольного выхода из незаконного вооруженного формирования он должен был написать в правоохранительные органы соответствующее заявление, но не сделал этого.

В апреле 2018 года Саганджи был задержан сотрудниками регионального УФСБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ "Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ".

Ленинский районный суд Республики Крым признал Февзи Саганджи виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Это решение может быть обжаловано в предусмотренном законом порядке.

Справка "РГ"

Общественное объединение "Меджлис крымскотатарского народа" включено в список экстремистских. Деятельность организации запрещена на территории РФ.

Крымскотатарский батальон имени Номана Челебиджихана созданы в 2014 году бывшим вице-премьером Совмина РК Ленуром Ислямовым. В первые месяцы 2014 года он поддерживал воссоединение Крыма с РФ, а потом с экстремистами запрещенного в РФ меджлиса организовывал продуктовую, экономическую и энергетическую блокаду полуострова путем перекрытия дорог и подрыва ЛЭП в Херсонской области. Из уст радикалов постоянно звучали призывы к возвращению Крыма в состав Украины вооруженным путем.