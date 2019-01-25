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25.01.2019 11:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Минстрое назвали регионы-лидеры по числу долгостроев

Текст: Ирина Жандарова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 17 регионах России проблемные объекты жилищного строительства отсутствуют, сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на заседании Рабочей группы по защите прав участников долевого строительства в Госдуме.

В остальных 68 регионах насчитывается 894 проблемных объектов. В третьем квартале 2018 года их было 898. Таким образом, число проблемных объектов сократилось на четыре.

Фото: Игорь Курашов
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А вот число договоров долевого участия обманутых дольщиков выросло на 1,8 процента - до 98 тысяч 570 ДДУ.

Лидерами по числу проблемных объектов стали Краснодарский край, Ростовская, Самарская, Челябинская и Омская области, а также республика Башкортостан.

Быстрее всего число проблемных объектов в 2018 году росло в Красноярском крае из-за проблем компании "Реставрация", обманутыми дольщиками которой стали 1,5 тысячи человек.

В дальнейшем Минстрой планирует перейти на подсчет проблемных объектов в домах.

"Важно считать в домах, так как иногда в одном объекте до 10-15 домов", - отметил Стасишин.

Соответствующие изменения внесены в "дорожную карту" и направлены в правительство. Замминистра сообщил, что надеется, изменения начнут действовать уже в феврале этого года.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Башкортостан ЮФО Краснодарский край ЮФО Ростовская область ПФО Самарская область УрФО Челябинская область СФО Омская область
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