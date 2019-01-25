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25.01.2019 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи в суд передали дело о гибели при пожаре 11 человек

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи перед судом предстанут 34-летний владелец незаконной постройки и 52-летний арендатор строения, из-за пожара в котором летом прошлого года погибли 11 человек. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

В Балашихе из-за пожара в новостройке эвакуировали 30 человек

- Сама незаконная постройка была возведена на участке в Адлерском районе. Она не была оснащена противопожарной защитой, системами обнаружения и тушения возгорания, а также путями эвакуации. К тому же ее несанкционированно подключили к электроснабжению, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Зная об имеющихся нарушениях, самострой под кафе-шашлычную арендовал 52-летний уроженец Армении. Более того, в июле 2018 года он допустил проживание в кафе четырех своих родственников в возрасте от 8 до 60 лет.

Как уже писала "РГ", пожар случился рано утром 30 июля. Как выяснилось, в кафе произошло возгорание электропроводки, потом пламя распространилось на расположенное рядом также незаконно возведенное трехэтажное строение. В результате в шашлычной погибли четыре человека, в соседнем строении еще семь - это приезжие из РСО-Алания, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей в возрасте от 21 до 52 лет.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела в отношении хозяина соседней незаконной трехэтажной постройки, которую он за плату сдавал для проживания туристам. Мужчина обвиняется в "оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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