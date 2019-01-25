В Сочи запустят мобильное приложение об экскурсионных маршрутах

Власти Сочи планируют запустить специальное мобильное приложение для туристов, с помощью которого можно будет найти популярные экскурсионные маршруты и прослушать информацию о них. Об этом рассказал на встрече руководящего состава администрации курорта с журналистами заместитель мэра города Сергей Юрченко.

- Сейчас оно на стадии разработки. Но уже известно, что там будет информация обо всех наших турмаршрутах. Для начала программа подскажет, где они находятся. А чтобы прослушать или прочитать информацию о каждом из них, достаточно будет направить экран мобильного устройства на расставленные на месте таблички с QR-кодами, - рассказал Юрченко.

Планируется, что приложение запустят уже в апреле текущего года. Также хотят открыть и первый городской туристско-информационный центр, где можно будет получить информацию о транспорте, отелях, действующих программах в санаторно-курортной отрасли и развлечениях на территории муниципалитета.