В ДТП на уральской трассе машину разорвало на две части

В Челябинской области выясняют обстоятельства серьезного ДТП на трассе, в котором пострадали две женщины. Авария произошла на 19 километре автодороги Верхний Уфалей - Уфимка, сообщили пятницу в ГИБДД региона.

- Вчера днем 45-летняя водительница автомобиля ВАЗ-21099 не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции.- В результате произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Kia Rio под управлением 42-летнего мужчины.

От удара одну из машин буквально разорвало на две части – двигательный отсек и передние колеса отделились от корпуса. Виновница аварии и ее 35-летняя пассажирка уцелели чудом. С травмами различной степени тяжести госпитализированы, отметили в полиции.