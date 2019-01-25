На Урале раскрыли дело серийного маньяка, нападавшего рядом с мостами

Правоохранительные органы Свердловской области заявили о завершении расследования дела маньяка, который орудовал в Екатеринбурге с 19 декабря 1992 года до 17 августа 2014 и большую часть своих преступлений совершил в районе автомобильных мостов и транспортных развязок.

Как рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета области Александр Сапегин, жертвами серийного насильника и убийцы стали 12 девушек и молодых женщин. Одна из пострадавших после нанесенных ей травм скончалась.

"Как правило, злоумышленник похищал вещи у своих жертв и совершал в отношении них преступления сексуального характера. В ряде случаев - угрожал убить", - говорит Сапегин.

По данным полиции, подозреваемый - местный житель 1970 года рождения, ранее он уже отбывал срок за аналогичные преступления.

"МВД занималось поиском екатеринбургского маньяка долгие годы, только за последние восемь лет было опрошено порядка 17 тысяч человек. Преступления, совершенные им, не остались безнаказанными благодаря кропотливой работе всего четырех оперативников. Это начальник управления угрозыска Александр Мазаев, руководитель "убойного" отдела Алексей Искоренков, его заместитель Владимир Мерзляков и оперуполномоченный Иван Перепелкин", - сообщил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

48-летний мужчина без определенного места жительства обвиняется сразу по нескольким тяжким статьям - убийство, изнасилование (в том числе - несовершеннолетней), разбой и грабеж. Уголовное дело в ближайшее время передадут в Свердловский областной суд.