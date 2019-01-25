Видео: Блогеры прокатились по улицам Тюмени с оружием в руках

Тюменские блогеры выложили в Сеть видео поездки, как они сами выразились, "в магазин за хлебушком". На записи - компания молодых людей едет по улице на дорогом внедорожнике высовывается из люка и демонстрирует оружие.

"Момент с выстрелами пришлось убрать. Так как из боевых АК-47 стрельба запрещена", - поясняет автор ролика.

Кроме одобрительных комментариев под видео есть и критика. "…Чему ты учишь молодежь? В чем твой пример, было бы хотя бы смешно, я понимаю…", - вопрошает один из подписчиков.

Правоохранительные органы ролик тоже видели, и к его героям у них есть вопросы. "Проводится проверка по факту нарушения правил перевозки людей и законности перевозки оружия, - сообщила "РГ" официальный представитель ГИБДД области Анжела Борисова.

По первому пункту, если он подтвердится, блогерам грозит штраф 500 рублей. С оружие дело обстоит сложнее: предстоит выяснить, настоящее ли оно, и если да, то имеется ли на него разрешение. Наказание будет зависеть от обстоятельств.