Ректор МГУ выступил против отмены графы "образование" в резюме

Виктор Садовничий резко выступил против отказа от графы "образование" при размещении вакансий. Стало известно, что некоторые ведущие рекрутинговые агентства разрешили кандидатам не писать в резюме о полученном образовании. По мнению рекрутеров, опыт работы и реальные навыки сегодня важнее диплома.

- Будет ошибкой, если мы заменим фундаментальное образование в менталитете и в различных документах чем-то другим, - подчеркнул ректор. - Нельзя даже мысли допускать и акцентировать на том, что образование можно заменить просто опытом. Только фундаментальное образование помогает человеку понимать связь наук и мыслить, прогнозировать. Все, что сделало современное человечество, - это результат фундаментальных знаний и открытий.

Кроме того, Садовничий уверен, что четырехлетнее образование - бакалавриат- недостаточно для подготовки специалистов. "У нас все учатся шесть лет и мы не отступим", - заявил он.