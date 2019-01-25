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25.01.2019,  
16:39
Текст:  Светлана Цыганкова

Решение о серийном выпуске пистолета "Удав" примут в марте

В марте 2019 года примут решение о серийном производстве самозарядного девятимиллиметрового пистолета "Удав". Для этого соберется межведомственная комиссия.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Об этом РИА Новости сообщил представитель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, который входит в Госкорпорацию "Ростех", в ходе презентации нового пистолетного комплекса. Пистолет "Удав" в перспективе должен заменить пистолет Макарова.

О том, что пистолет "Удав" уже прошел государственные испытания, писала и "РГ". Его планируют выпускать в трех вариантах: для войск, специальных подразделений и гражданского рынка. Как считают производители, "Удав" даже составит конкуренцию зарубежным пистолетам - "Кольту" и "Глоку".

Магазин самозарядного пистолета рассчитан на 18 патронов. Он может стрелять трассирующими, бронебойными и экспансивными патронами 9х21 миллиметра. Для него специально разработали и новейшие патроны - дозвуковой и повышенной пробиваемости. Весит "Удав" всего 780 граммов.

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