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25.01.2019 04:00
Рубрика: Общество

Росрыболовство: Россияне едят в 1,5 раза больше рыбы, чем немцы

Текст: Алена Узбекова
По данным Росстата, среднедушевое потребление рыбы в России составляет 21,5 килограмма в год. При этом норма, рекомендованная Минздравом, 20-22 килограмма, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

При этом, отметил он, во многих странах Европы рыбы едят меньше, чем в России. "Например, в Германии среднедушевое потребление рыбы составляет всего около 14 килограммов в год. А есть страны, где этот показатель и вовсе 10 килограммов", - отметил руководитель Росрыболовства.

Фото: iStock
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Понятно, продолжил он, что в странах, где культура потребления рыбы достаточно высока и объемы значительные. "Мы, наверное, никогда не сравнимся с Японией, в которой до прихода американцев вообще мясо не ели, считали, что это вредно. Там рыбу потребляли исторически. Как у нас исторически и в силу климатических условий потребляют преимущественно мясо", - сказал Илья Шестаков.

Комментируя механизм подсчета среднедушевого потребления рыбы, руководитель Росрыболовства отметил, что есть две методики подсчета.

Первая, которая принята Росстатом, проводится на основе выборочного обследования домашних хозяйств. Вторая - считает потребление по балансу рыбной продукции, где идет подсчет по общей массе.

"Росстат, данные которого мы учитываем для подсчета среднедушевого потребления, считает рыбу без потрохов и головы. Вторую методику мы тоже берем во внимание, потому что на ее основе определяются балансы, которые надо учитывать при принятии управленческих решений", - отметил руководитель ведомства.

Полный текст интервью с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым читайте в номере "Российской газеты" за 28 января.

Общество Правительство Минсельхоз Росрыболовство Правительство Росстат
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