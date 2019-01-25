В итальянской Антерсельве стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Женский спринт, открывавший программу, медалей сборной России не принес.

Победительницей гонки неожиданно стала чешка Маркета Давидова: для нее пьедестал всего лишь второй в карьере на этапах Кубка мира. Второе место у финки Кайсы Мякяряйнен, ну а "бронза" досталась представительнице Норвегии Марте Олсбю-Ройселанд.

Выступление сборной России в который раз оставило неоднозначное впечатление. С одной стороны, сразу три наших девушки заехали в Топ-20. Выше всех оказалась Светлана Миронова, остановившаяся в шаге от цветочной церемонии. Напомним, помимо призеров в ней участвуют спортсмены, занявшие места с четвертого по шестое. Миронова показала седьмое время. Залогом ее успеха стала безошибочная стрельба на обоих рубежах. Незаурядность события в том, что 24-летняя россиянка управилась без штрафных кругов всего лишь второй раз в своей международной карьере, стартовавшей в сезоне 2012/13. И сразу показала лучший результат за все время выступлений в Кубке мира.

- Нужно отметить этот положительный фактор. Она стала быстрее стрелять, да еще и точно. Снимаем ярлыки, что когда-то она стреляла плохо. Она преодолела психологический барьер, - отметил тренер по стрельбе сборной России Леонид Гурьев.

Чисто, к слову, отработали на огневых рубежах и Ирина Старых (12-е место) с Екатериной Юрловой-Перхт (16). Другое дело, что все три девушки вполне могли быть выше в итоговом протоколе, если бы не слабая скорость на трассе. Самая быстрая из наших Миронова проиграла ногами лидеру 46 секунд. Это при том, что скорость всегда считалась одним из козырей Светланы. Отставание других россиянок перевалило за минуту. Не исключено, что сказался непростой горный климат Антерсельвы. По крайней мере, все девушки признавались, что на трассе вчера было очень тяжело. Впрочем, вряд ли это оправдание для двух других россиянок, Ларисы Куклиной и Маргариты Васильевой, занявших 43-е и 73-е места соответственно.

Смогут ли девушки адаптироваться к непростым условиям, будет понятно на дальнейших стартах: 26 января они бегут гонку преследования, а 27-го - масс-старт. У мужчин спринт пройдет сегодня, а в остальном расписание гонок совпадает с женским.