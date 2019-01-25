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25.01.2019 11:54
Рубрика: Экономика

Розничное кредитование в 2018 году выросло почти на четверть

Текст: Роман Маркелов

Рост кредитования физлиц в российских банках в 2018 году заметно ускорился, констатирует Банк России в материале о развитии банковского сектора.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Активы банковского сектора в 2018 году в абсолютном выражении выросли на 9,4 триллиона рублей, при этом рублевые активы увеличились за год на 7,2 триллиона рублей (или на 11 процентов), говорится в докладе. К 1 января 2019 года их общий объем достиг 94,1 триллиона рублей.

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Прирост банковских активов обеспечивался в основном наращиванием кредитного портфеля, отмечает ЦБ. В 2018 году выросло кредитование нефинансовых организаций (на 5,8 процента) и гораздо значительнее - кредитование физлиц (на 22,8 процента, в 2017 году был прирост на 13,2 процента), говорится в докладе Банка России. В 2018 году розничное кредитование росло в условиях постепенного перехода домохозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления. "Рост портфеля в значительной степени был связан с увеличением ипотечных кредитов и необеспеченных потребительских ссуд", - подчеркивают в ЦБ.

Кроме того, динамику розничного кредитования ускорило и снижение процентных ставок. Так, средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше года в ноябре 2018 года составила 12,4 процента годовых (в январе 2018 года - 13,5 процента).

Фото: Reuters
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Со стороны ресурсной базы годовой прирост обеспечили прежде депозиты юрлиц (кроме кредитных организаций), а также вклады физлиц. Самый заметный прирост вкладов в 2018 году зафиксирован в декабре, в том числе из-за фактора сезонности.

Просроченная задолженность по корпоративному портфелю в 2018 году выросла на 6,7 процента, отмечает ЦБ. По розничному портфелю ее объем сократился на 10 процентов. Удельный вес просроченной задолженности с начала 2018 года снизился и по корпоративным кредитам (с 6,4 до 6,3 процента), а также по рознице (с 7 до 5,1 процента) - в значительной степени за счет роста портфеля.

Прибыль банковского сектора в 2018 году достигла 1,345 триллиона рублей, это в 1,7 раза выше показателя 2017 года, подчеркивается в докладе Банка России.

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