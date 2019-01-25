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25.01.2019 20:00
Рубрика: Спорт

Саночник Павличенко завоевал "бронзу" чемпионата мира в спринте

Текст: Данила Жиляев

Российский саночник Семен Павличенко стал призером чемпионата мира в немецком Винтерберге. Он завоевал "бронзу".

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С результатом 35,859 секунды он занял третье место. Семен на 0,054 секунды отстал от победителя, которым стал австриец Йонас Мюллер (35,835). Второе место занял немец Феликс Лох с отставанием 0,24 секунды.

Еще один россиянин, Степан Федоров, стал 10-м. Александр Горбацевич занял 15-е место.

Для Павличенко эта медаль чемпионатов мира стала третьей. В 2015 году в Латвии он выиграл "золото" в индивидуальных соревнованиях. Там же он завоевал серебряную медаль в командной эстафете. Также Семен - трехкратный чемпион Европы. 

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