Сенатор сообщил о намерении снова открыть вытрезвители

Сенатор подчеркнул, что увеличилось число смертей и несчастных случаев из-за злоупотребления алкоголем. Так, например, по данным Росстата, от случайных отравлений алкоголем за первые 6 месяцев 2017 года умерли 1028 человек, а за такой же период 2018 года - уже 3252 человека.
Помимо этого, по официальной статистике, каждое пятое преступление в России совершается людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. А уж бытовые преступления и семейные драки в 99 процентах случаев совершаются "по пьяне".
Вытрезвители просуществовали в России 80 лет. Конечно, попасть туда никто не стремился. В лучшем случае на следующий день после отрезвления об этом бы узнали родные и друзья и просто бы засмеяли. В худшем - за вытрезвитель можно было премии и работы лишиться. Но свою основную функцию - приведения перебравшего лишнего гражданина в норму - вытрезвители выполняли. По крайней мере, человек получал ночлег, защиту от уличных хулиганов и грабителей, необходимую медпомощь. Как бы ни было потом стыдно, что провел ночь в вытрезвителе, но это все-таки лучше, чем замерзать в снегу.
Изначально вытрезвители были в ведении МВД. После их окончательного закрытия в 2011 году федеральный центр определил, что социальную функцию по приведению в чувства подвыпивших граждан должен взять на себя Минздрав. Но куда везти пьяных? Класть в палаты рядом с настоящими больными? Многие в процесс опьянения становятся буйными, они могут навредить больным.
"Вопрос с отрезвлением граждан по-прежнему открыт. К нам из регионов поступают жалобы, обращения. Мы, в свою очередь, изучаем опыт регионов, которые все-таки пытаются решать проблему, - рассказывает Рязанский. - Сейчас главное - это определить уполномоченное ведомство, которое будет отвечать за работу системы вытрезвителей. Или отдать все полномочия в регионы, но тогда они будут просить денег на организацию подобных учреждений. Ведь туда нужно нанимать и содержать штат сотрудников, закупать оборудование и препараты".
В то же время Рязанский считает, что вопрос хоть и сложный, но не безнадежный. "Не все наши инициативы быстро и на "ура", как бы хотелось, принимаются. Будем работать. Надеюсь, до конца весенней сессии определиться с новым порядком работы вытрезвителей", - добавил Валерий Рязанский.
История российских вытрезвителей
Первый российский вытрезвитель открылся в 1902 году в Туле. Он назывался "Приют для опьяневших". Содержался за счет городской казны. Основной целью приюта было спасение замерзающих под забором тульских оружейников. Состоял приют из двух отделений: амбулатории для алкоголиков и для детей пьющих родителей. В штате были фельдшер и кучер. Кучер ездил по городу и подбирал пьяных. Всем давали ночлег и оказывали медицинскую помощь.
Через несколько лет после открытия первого приюта для выпивших почти в каждом губернском городе появились аналогичные учреждения.
Первый советский вытрезвитель был открыт в 1931 году в Ленинграде на улице Марата.
Процесс сокращения числа вытрезвителей начался в России с середины 90-х годов прошлого века. В октябре 2011 года были закрыты все вытрезвители на территории страны.