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25.01.2019 03:15
Рубрика: Общество

Сенатор сообщил о намерении снова открыть вытрезвители

Текст: Ольга Игнатова
В весеннюю сессию Совет Федерации намерен уделить внимание разработке нового порядка работы вытрезвителей. Об этом "Российской газете" рассказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор подчеркнул, что увеличилось число смертей и несчастных случаев из-за злоупотребления алкоголем. Так, например, по данным Росстата, от случайных отравлений алкоголем за первые 6 месяцев 2017 года умерли 1028 человек, а за такой же период 2018 года - уже 3252 человека.

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Помимо этого, по официальной статистике, каждое пятое преступление в России совершается людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. А уж бытовые преступления и семейные драки в 99 процентах случаев совершаются "по пьяне".

Вытрезвители просуществовали в России 80 лет. Конечно, попасть туда никто не стремился. В лучшем случае на следующий день после отрезвления об этом бы узнали родные и друзья и просто бы засмеяли. В худшем - за вытрезвитель можно было премии и работы лишиться. Но свою основную функцию - приведения перебравшего лишнего гражданина в норму - вытрезвители выполняли. По крайней мере, человек получал ночлег, защиту от уличных хулиганов и грабителей, необходимую медпомощь. Как бы ни было потом стыдно, что провел ночь в вытрезвителе, но это все-таки лучше, чем замерзать в снегу.

Изначально вытрезвители были в ведении МВД. После их окончательного закрытия в 2011 году федеральный центр определил, что социальную функцию по приведению в чувства подвыпивших граждан должен взять на себя Минздрав. Но куда везти пьяных? Класть в палаты рядом с настоящими больными? Многие в процесс опьянения становятся буйными, они могут навредить больным.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Вопрос с отрезвлением граждан по-прежнему открыт. К нам из регионов поступают жалобы, обращения. Мы, в свою очередь, изучаем опыт регионов, которые все-таки пытаются решать проблему, - рассказывает Рязанский. - Сейчас главное - это определить уполномоченное ведомство, которое будет отвечать за работу системы вытрезвителей. Или отдать все полномочия в регионы, но тогда они будут просить денег на организацию подобных учреждений. Ведь туда нужно нанимать и содержать штат сотрудников, закупать оборудование и препараты".

В то же время Рязанский считает, что вопрос хоть и сложный, но не безнадежный. "Не все наши инициативы быстро и на "ура", как бы хотелось, принимаются. Будем работать. Надеюсь, до конца весенней сессии определиться с новым порядком работы вытрезвителей", - добавил Валерий Рязанский.

История российских вытрезвителей

Первый российский вытрезвитель открылся в 1902 году в Туле. Он назывался "Приют для опьяневших". Содержался за счет городской казны. Основной целью приюта было спасение замерзающих под забором тульских оружейников. Состоял приют из двух отделений: амбулатории для алкоголиков и для детей пьющих родителей. В штате были фельдшер и кучер. Кучер ездил по городу и подбирал пьяных. Всем давали ночлег и оказывали медицинскую помощь.

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Через несколько лет после открытия первого приюта для выпивших почти в каждом губернском городе появились аналогичные учреждения.

Первый советский вытрезвитель был открыт в 1931 году в Ленинграде на улице Марата.

Процесс сокращения числа вытрезвителей начался в России с середины 90-х годов прошлого века. В октябре 2011 года были закрыты все вытрезвители на территории страны.  

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