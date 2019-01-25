С 2020 года регистрация мобильных устройств может стать обязательной, причем услугу по регистрации предполагается сделать платной.

Такой законопроект разработала группа парламентариев во главе с первым зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмилой Боковой, которая также руководит в верхней палате комиссией по развитию информационного общества.

Как сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта, еще не внесенного в Госдуму, регистрация мобильных устройств может стать обязательной с 1 февраля 2020 года. Учет телефонов, планшетов и прочих гаждетов с возможностью выхода в интернет будет вестись по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Документом предлагается обязать производителей и импортеров регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI. Физические лица смогут самостоятельно зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг. Планируется создать центральную базу индентификаторов номеров. Она будет синхронизироваться с международной базой данных ассоциации GSMA.

Услуга по регистрации будет платной, но ее цена не должна превысить 100 рублей, сообщила Людмила Бокова.

Зарегистрировать купленный за рубежом новый телефон нужно будет в течение нескольких месяцев. Иначе устройство будет заблокировано. "Оператор связи должен предупредить, возможно не единожды, о том, что используемое устройство требует регистрации, и, если этого не произойдет, тогда через некоторое время он может быть заблокирован", - пояснила сенатор.

Предполагается, что уже используемые телефоны подпадут под "амнистию", которая продлится от трех до пяти лет, затем их тоже надо будет обязательно зарегистрировать.

Законопроект предполагает создание нескольких списков мобильных устройств. В черный попадут похищенные, незаконно ввезенные, блокированные по запросу силовых ведомств телефоны, в белый - полностью функционирующие устройства в сетях сотовой связи, в серый список и список исключений - временно функционирующие телефоны на период проверки законности ввоза и покупки.

Как пояснила Людмила Бокова, сейчас любой телефонный звонок или выход в интернет идентифицируются в сети оператора связи по нескольким параметрам: "по абонентскому номеру, по номеру сим-карты, по номеру базовой станции, которая обслуживает абонента в конкретный момент времени, и по номеру самого устройства". Таким образом, IMEI записывается в сети оператора связи как один из идентификаторов звонка или входа в интернет.

Обязательная регистрация мобильных устройств позволит защитить их от кражи, поможет бороться с "серым" импортом. Кроме того, "спецслужбы смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями" для идентификации и блокировки телефонов преступников и террористов.

Совокупный объем потерь бюджета России от неуплаты налогов при нелегальном или неучтенном ввозе мобильных устройств достигает 16,6 млрд рублей, такие данные РБК приводит со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Опрошенные изданием участники рынка в целом поддерживают идею сенаторов, но указывают на то, что введение подобных норм нуждается в тщательной подготовке.

Представитель Российской ассоциации товаропроизводителей электроники (РАТЭК) Антон Гуськов заявил РБК, что законопроект требует разработки большого количества подзаконных актов, и, если он вступит в силу в 2020 году, есть риск, что норма в указанный срок не заработает.

"Необходимо провести тесты, пилотный проект с участием операторов связи и ЦНИИС (Центральный НИИ связи - прим.ред.)", - считает представитель пресс-службы "МегаФона" Дмитрий Лукьянчиков. По его словам, только после тестов станет ясно, успеют ли операторы донастроить сети к 2020 году, добавил он.