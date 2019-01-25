Сергей Шаргунов присоединился к проекту "Басни Крылова. Прочитаем вместе"

Российский писатель, журналист, общественный и политический деятель, радио- и телеведущий Сергей Шаргунов прочитал "Демьянову уху" - очень артистично и вдохновенно.

Нам уже прислали видео не только из разных уголков России, но и из Турции, Ливана, Алжира, Тайвани, Греции, Ливии, Ирландии, Италии! Прислать свое видео можете и вы. Условия участия очень простые: выбрать любую из 236 басен, написанных Крыловым, прочитать и записать на видео и загрузить свой ролик на YouTube с хэштегами #басниКрылова, #Крылов250, #читаембасни, #читаемКрылова.

Заполнить конкурсную форму и приложить ссылку на ролик до 31 января. Либо выложить ролик в соцсети (Facebook, VK, Instagram) с указанными хэштегами. Все присланные ролики можно посмотреть в плейлисте "Басни Крылова" на YouTube-канале.

Победители, чьи ролики окажутся лучшими, получат ценные призы и возможность прочитать свою самую любимую басню Крылова на книжном фестивале "Красная площадь".