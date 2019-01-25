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25.01.2019 15:50
Рубрика: Общество

Скабеева прокомментировала нападение со стороны украинского депутата в ПАСЕ

Текст: Иван Карташов

Телеведущая канала "Россия 1" Ольга Скабеева прокомментировала инцидент с представителем украинской делегации в ПАСЕ Бориславом Березой, толкнувшим и оскорбившим российскую журналистку в четверг. Она отметила, что никого не провоцировала, а Береза повел себя как дикарь и мало вменяемый человек.

По мнению телеведущей, случись такое в России, слово "санкции" рядом с названием нашей страны давно уже появилось бы в мировом медиа пространстве. А "в этой ситуации они набрали в рот воды", - поделилась Скабеева с телеканалом RT своим отношением к инциденту. Журналистка отметила, что такое хулиганское поведение позволил себе официальное лицо, представитель украинской власти.

Фото: Денис Абрамов/ТАСС
Кадыров потребовал у украинского депутата извинений за поступок в ПАСЕ

В ответ на обвинения представителей "российской либеральной общественности" в намеренной провокации инцидента Скабеева подчеркнула, что не стала бы так расценивать попытку задать неудобный вопрос украинской делегации. Будучи официально аккредитованным журналистом, она вела себя максимально воспитанно и сдержанно.

В связи с инцидентом съемочная группа телеканала "Россия 1" направила официальную жалобу на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи, однако до сих пор пресс-служба организации хранит молчание. "Украине прощают всё".

Ранее в четверг стало известно, что депутат Верховной Борислав Береза оскорбил и толкнул Скабееву во время интервью с вице-спикером украинского парламента Ириной Геращенко в коридорах ПАСЕ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за телеведущую, потребовав от Березы официальных извинений.

Общество СМИ и соцсети В мире экс-СССР Украина Нападения на журналистов
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