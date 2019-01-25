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25.01.2019,  
09:47
Текст:  Руслан Мельников

СМИ: спасенный штурман Су-34 рассказал о столкновении самолетов

Штурман одного из истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые 18 января столкнулись над акваторией Японского моря, рассказал, что произошло в тот роковой момент.

Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Спасенный член экипажа рассказал, что во время полетов была облачность. Штурман наблюдал за ведомым Су-34, а когда он сосредоточился на приборах, то ощутил удар.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Самолет дернулся вперед, задрал нос и начал валиться на правое крыло. После случившегося экипаж ведущего Су-34 сумел катапультироваться.

Также штурман рассказал, что видел парашютный купол своего командира.

Сообщается, что летчик является свидетелем по делу о случившейся авиакатастрофе.

Напомним, Су-34 коснулись друг друга во время плановых учебно-тренировочных полетов. Это произошло над Японским морем в 35 километрах от берега.

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