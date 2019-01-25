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25.01.2019 08:17
Рубрика: В мире

США отзывают некоторых дипломатов из Венесуэлы

Текст: Александр Ленин

Госдепартамент США дал указание некоторым дипломатам американского посольства в Каракасе покинуть территорию Боливарианской республики по причинам, которые связаны с безопасностью.

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Впрочем, часть персонала по-прежнему останется на месте и продолжит работу, передает Fox News.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как спикер местного парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Американский лидер Дональд Трамп моментально признал его действия легитимными и призвал законно избранного руководителя республики Николаса Мадуро покинуть пост.

В ответ на это венесуэльский лидер объявил о разрыве дипотношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну. Госсекретарь США Майк Помпео отказался выполнять требования Мадуро и назвал его "бывшим президентом".

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