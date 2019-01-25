США отзывают некоторых дипломатов из Венесуэлы

Госдепартамент США дал указание некоторым дипломатам американского посольства в Каракасе покинуть территорию Боливарианской республики по причинам, которые связаны с безопасностью.

Впрочем, часть персонала по-прежнему останется на месте и продолжит работу, передает Fox News.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как спикер местного парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Американский лидер Дональд Трамп моментально признал его действия легитимными и призвал законно избранного руководителя республики Николаса Мадуро покинуть пост.

В ответ на это венесуэльский лидер объявил о разрыве дипотношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну. Госсекретарь США Майк Помпео отказался выполнять требования Мадуро и назвал его "бывшим президентом".