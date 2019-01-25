Степанова и Букин стали вторыми в ритм-танце на ЧЕ в Минске

В ритм-танце ученики Александра Свинина и Ирины Жук обновили свой лучший результат сезона. На уровне внутренней конкуренции Степанова и Букин обыграли соотечественников Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, которые неудачно стартовали на чемпионате Европы (70,24 балла против их лучшего результата сезона 77,91).
Пара, которая тренируется у Александра Жулина, не отобралась на главные старты в прошлом сезоне, но в этом сделала серьезную заявку на то, чтобы стать первым номером страны. Виктория и Никита финишировали вторыми в финале Гран-при (тогда как Степанова - Букин не попали на пьедестал, - прим. "РГ"), а также выиграли у конкурентов отборочный чемпионат России. Но в Минске снова произошла рокировка, так как Вика и Никита допустили серьезные ошибки. Кацалапов упал на твиззлах, а его партнерша коснулась льда рукой во время исполнения этого же элемента.
Степанова - Букин заняли второе место после короткого танца, Синицина - Кацалапов - только пятое.
Еще один российский дуэт Софья Евдокимова - Егор Базин расположился на промежуточной 11-й строчке (66,65).
Напомним, что в прошлом году на чемпионате Европы в Москве Александра Степанова и Иван Букин завоевали бронзовые медали.