Степанова и Букин стали вторыми в ритм-танце на ЧЕ в Минске

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова - Иван Букин идет вторым после короткого танца на чемпионате Европы в Минске (81,37 балла). Лидерство предсказуемо захватили титулованные французы Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон (84,79). В тройке лучших также оказались итальянцы Шарлен Гиньяр - Марко Фабри (79,05).

В ритм-танце ученики Александра Свинина и Ирины Жук обновили свой лучший результат сезона. На уровне внутренней конкуренции Степанова и Букин обыграли соотечественников Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, которые неудачно стартовали на чемпионате Европы (70,24 балла против их лучшего результата сезона 77,91).

Пара, которая тренируется у Александра Жулина, не отобралась на главные старты в прошлом сезоне, но в этом сделала серьезную заявку на то, чтобы стать первым номером страны. Виктория и Никита финишировали вторыми в финале Гран-при (тогда как Степанова - Букин не попали на пьедестал, - прим. "РГ"), а также выиграли у конкурентов отборочный чемпионат России. Но в Минске снова произошла рокировка, так как Вика и Никита допустили серьезные ошибки. Кацалапов упал на твиззлах, а его партнерша коснулась льда рукой во время исполнения этого же элемента.

Степанова - Букин заняли второе место после короткого танца, Синицина - Кацалапов - только пятое.

Еще один российский дуэт Софья Евдокимова - Егор Базин расположился на промежуточной 11-й строчке (66,65).

Напомним, что в прошлом году на чемпионате Европы в Москве Александра Степанова и Иван Букин завоевали бронзовые медали.