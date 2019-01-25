Крепкие связи между Нью-Дели и Москвой, отмеченные такими эпитетами, как "проверенные временем", "прочные" и "взаимодополняющие", длятся на протяжении десятилетий.

От торговли и контактов между людьми до борьбы с терроризмом и проблем безопасности - везде наши страны активно работают вместе в рамках особо привилегированного стратегического партнерства.

Основа двусторонних отношений

Обе наши страны делает особенными сильное руководство, которое привержено содействию экономическому росту, миру и добросовестному управлению. Сегодняшняя Индия находится на пороге преобразований и перемен. Под умелым руководством премьер-министра Нарендры Моди индийская экономика растет динамичными темпами, а прямые иностранные инвестиции приносят миллиарды. По последним данным МВФ, в 2018 году Индия стала самой быстрорастущей экономикой мира, показав стабильный рост на уровне 7,3 процента с перспективой роста до 7,4 процента в 2019 году. Объем ее ВВП сейчас составляет 6 миллиардов долларов США, и в 2022 году она войдет в число четырех крупнейших экономик мира. Содействие бизнесу и сокращение бюрократических проволочек и коррупции стали отличительными чертами правительства Моди, результаты работы которого способствовали историческому скачку Индии в последнем рейтинге Всемирного банка Doing Business. Индия с ее более чем 1,2 миллиарда потребителей - одна из крупнейших в мире стран, обеспечивающих мировой спрос.

Россия под руководством президента Владимира Путина добилась успехов в качестве ведущей мировой сверхдержавы. Сегодня она имеет самый высокий ВВП на душу населения среди стран - участниц БРИКС - 27 900 долларов США, на втором месте Китай - 16 624 доллара США. За последние 18 лет объем российского производства увеличился на 600 процентов, государственный долг сократился до 17,4 процента ВВП, а резервы увеличились до 356 миллиардов долларов США. Хотя в российском бюджете по-прежнему преобладают доходы от нефти и газа, в последние годы особенно быстро развивается и сельскохозяйственный сектор.

С 2000 года Индия и Россия работают вместе в рамках особо привилегированного стратегического партнерства. Это помогло обеим странам достичь высоких результатов: объем торговли Индии с Россией в 2017 году увеличился на 21 процент и достиг 9,3 миллиарда долларов США, а в 2018-м превысил 10,7 миллиарда долларов США, при этом рост составил 21,5 процента. Премьер-министр Моди и президент Путин поставили цель достичь к 2025 году объема двусторонней торговли в 30 миллиардов долларов США. Впечатляющий технологический, ресурсный и человеческий потенциал наших стран позволяет стремиться к этой цели. Общие экономические интересы, политика и отношение к мировым проблемам остаются тем, что нас связывает.

Развитие регионального сотрудничества

На Индийско-российском саммите 2018 года, организованном в Нью-Дели специально созданным в структуре Invest India отделом "Россия плюс", страны договорились об условиях и принципах сотрудничества между штатами Индии и субъектами Российской Федерации. В июне 2017 года премьер-министр Моди взаимодействовал с губернаторами российских регионов, и сейчас прилагаются усилия, чтобы сделать механизмы взаимодействия более эффективными и всеохватывающими. Предоставление возможностей предприятиям и правительствам регионов с обеих сторон укреплять партнерские отношения позволяет решать локальные проблемы, одновременно стимулируя национальный рост. В этом отношении соглашения между штатом Ассам и Сахалинской областью, штатом Харьяна и Башкортостаном, штатом Гоа и Калининградской областью, штатом Орисса и Иркутской областью, городом Вишакхапатнам и Владивостоком имеют огромный потенциал. Эти шаги также согласуются с усилиями Индии по укреплению "кооперативного федерализма" и расширению прав и возможностей местных органов власти и правительств штатов и общин.

Такие инициативы могут быть приняты в качестве пилотных проектов и на региональном уровне, что позволит расширить экономические и международные связи. Одним из таких регионов является богатый ресурсами восток России, граничащий с Китаем и Японией. Создание особых экономических зон, определение прибыльных регионов и штатов и поддержка субрегионального взаимодействия могут помочь Нью-Дели и Москве эффективно развивать сотрудничество и торговлю.

Для "старых Друзей и союзников" естественно укреплять и углублять сотрудничество, вступая в следующую эпоху

Примером является проект "Зеленый коридор", направленный на упрощение таможенных процедур в отношении товаров, перевозимых между Индией и Россией. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока уже предприняло множество инициатив в этой области, среди которых упрощение визового режима, создание особых экономических зон и распределение земли. Эффект также может быть достигнут поощрением участия региональных делегаций в таких крупных мероприятиях, как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), и других инвестиционных саммитах. Заинтересованные стороны будут приветствовать открытие стратегических диалогов между малым и средним бизнесом двух стран и проведение межрегиональных форумов сотрудничества.

В рамках программ Make in India и Start-up India предприняты целенаправленные усилия по привлечению технологий, инвестиций и передового опыта со всего мира. Эти программы и реструктуризация экономики Индии открыли беспрецедентные возможности и создали импульс для быстрого роста. Упростили ведение бизнеса в Индии и такие меры, как введение единого на всей территории Индии налога на товары и услуги и системы разрешения на строительство, упорядочение процесса таможенного оформления, регистрация магазинов в реальном времени без проверок согласно закону о магазинах и учреждениях. За последние 36 месяцев Индия поднялась на 74 позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business и теперь занимает в нем 77-е место.

"Россия плюс" является результатом выполнения обязательства премьер-министра Нарендры Моди создать специальную службу для содействия российским инвестициям в стране, в рамках концепции открытия новых перспектив экономического взаимодействия. Она действует в структуре Invest India - национального агентства по продвижению и содействию инвестированию под эгидой правительства Индии, которое в формате одного окна предоставляет поддержку предпринимателям путем деловых консультаций, рекомендаций по вопросам политики, оценки местоположения, помощи в работе с регулирующими органами. "Россия плюс" - это ключ к продвижению российских инвестиций в Индию в нетрадиционных секторах, причем Дели и Москва стремятся придать двусторонний стратегический импульс экономическому развитию.

Подобные инициативы - это ключ к расширению сотрудничества и в традиционных секторах экономики Индии и России. Некоторые из категорий товаров, которые Invest India определила как "катализаторы" для стимулирования региональной торговли, - это продовольственные товары, химикаты, металлы и механизмы. Неменьшее значение имеет продолжение и расширение сотрудничества в таких секторах, как энергетика, горнодобывающая промышленность, фармацевтика, авиастроение, космические технологии. Проекты "Новая экономика" в области науки, техники и искусственного интеллекта - это направления, в которых как российские, так и индийские специалисты в сфере информационных технологий могут поделиться значительным опытом. Кроме того, обеим сторонам необходимо сосредоточиться на поиске новых путей сотрудничества и укреплении связей между людьми, особенно между представителями молодого поколения.

Старые друзья и новые надежды

Индия и Россия находятся в центре мирового экономического ландшафта и двигаются вперед, стремясь к расширению доступа к финансовым услугам для устойчивого роста в долгосрочной перспективе. Для "старых друзей и союзников" естественно укреплять и углублять сотрудничество, вступая в следующую эпоху.

В ходе последнего Индийско-российского бизнес-саммита президент России Владимир Путин подчеркнул важность транспортной инфраструктуры как многообещающей отрасли для индийско-российского сотрудничества. А также важность объединения усилий в таких отраслях, как авиация, космос, медицина и фармацевтика. Правительство Индии также приветствовало сотрудничество с Россией в сфере развития кадрового потенциала, природных и энергетических ресурсов, торговле и инвестициях, ядерной и солнечной энергетике и космической сфере.

"Индия придает первостепенное значение отношениям с Россией, - подчеркнул премьер-министр Индии Нарендра Моди. - Наше особо привилегированное стратегическое партнерство последовательно получало новую энергию и вектор от непрерывной серии девятнадцати встреч на высшем уровне. Индия и Россия единодушны в укреплении принципов многополярности и многосторонних отношений в стремительно меняющемся мире. Мы договорились о продолжении нашего взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия в международных организациях".

Нет сомнений, что Индия и Россия останутся образцом гармоничного и взаимовыгодного партнерства и крепкой дружбы между двумя государствами. Опираясь на общее видение развития двусторонних связей, теплые отношения между Нью-Дели и Москвой являются воплощением старой поговорки: "Один старый и надежный друг лучше, чем два новых".