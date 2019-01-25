Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.01.2019,  
10:38
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Т-34-85 против ПТРК: хуситы засняли уничтожение легендарного танка

В ходе боевых действий в Йемене повстанцам хуситам удалось уничтожить танк Т-34-85, воевавший на стороне сил просаудовского президента Хади.

В Twitter-аккаунте Yemen Observer появилось видео, на котором противотанковый управляемый снаряд поражает эту машину. Первоначально на кадрах виден сам танк, закопанный в землю по самую башню, находящийся рядом с каким-то строением.

Фото: РИА Новости
СМИ: спасенный штурман Су-34 рассказал о столкновении самолетов

Затем демонстрируется как "тридцатьчетверка" горит. По всей видимости, внутри воспламенились боеприпасы, что и привело к полному уничтожению гусеничного раритета.

Этот бронированный ветеран в последние годы стал одним из самых знаменитых танков данной модели. Начиная с 2016 года, его фотографии достаточно регулярно появлялись в Сети. Т-34-85 был задействован в боях в Дали. Как правило, он участвовал в обстрелах позиций повстанцев.

К началу гражданской войны в Йемене осталось на вооружении около трех десятков таких танков. Они давно уже находились на базах хранения и числились в резерве, но в связи с обострением внутренней ситуации несколько машин были возвращены в строй.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Министерство обороны РФ
Истребитель Су-27 отогнал самолет-разведчик Швеции от российской границы 24.01.2019
Производство смешных африканских экзоскелетов сняли на видео 23.01.2019
Самый маленький автомат в мире сняли на видео 23.01.2019
танки
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Владимирский завод усовершенствовал танк "Армата" 24.01.2019
Как немецкий танк из ростовского музея снялся в фильме "Т-34” 23.01.2019
Модернизация танка Challenger 2 сделает его опасным противником 23.01.2019
Йемен
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Разломился пополам: появились фото разбившегося ракетоносца Ту-22М3 24.01.2019
Хуситы подбили очень редкую для Йемена БМП с украинским вооружением 21.01.2019
122-мм гаубицу и тягач АТС-59Г превратили в оригинальную САУ в Йемене 17.01.2019