Т-34-85 против ПТРК: хуситы засняли уничтожение легендарного танка

В ходе боевых действий в Йемене повстанцам хуситам удалось уничтожить танк Т-34-85, воевавший на стороне сил просаудовского президента Хади.

Houthis destroyed a T-34-85 (!) tank with an ATGM near Damt town, Dhale province. pic.twitter.com/RGRek2heip — Yemen Observer (@YemeniObserv) 24 января 2019 г.

В Twitter-аккаунте Yemen Observer появилось видео, на котором противотанковый управляемый снаряд поражает эту машину. Первоначально на кадрах виден сам танк, закопанный в землю по самую башню, находящийся рядом с каким-то строением.

Затем демонстрируется как "тридцатьчетверка" горит. По всей видимости, внутри воспламенились боеприпасы, что и привело к полному уничтожению гусеничного раритета.

Этот бронированный ветеран в последние годы стал одним из самых знаменитых танков данной модели. Начиная с 2016 года, его фотографии достаточно регулярно появлялись в Сети. Т-34-85 был задействован в боях в Дали. Как правило, он участвовал в обстрелах позиций повстанцев.

К началу гражданской войны в Йемене осталось на вооружении около трех десятков таких танков. Они давно уже находились на базах хранения и числились в резерве, но в связи с обострением внутренней ситуации несколько машин были возвращены в строй.