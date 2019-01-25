Трамп заявил о прекращении шатдауна на 3 недели

Администрации США удалось достигнуть соглашения о временном прекращении шатдауна и возобновлении работы федеральных ведомств. Об это на пресс-конференции заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Он также объявил о соглашении с демократами.

"Мы достигли соглашения и наши ведомства возобновят работу", - передает РИА Новости слова Трампа.

Отмечается, что достигнуто лишь временное, сроком на три недели, соглашение, после которого сторонам все же придется искать компромисс.

"Скоро я подпишу закон, который на три недели откроет наше правительство, до 15 февраля", - пообещал президент.

Напомним, что с 22 декабря в США длится самый долгий в истории страны шатдаун: сотни тысяч госслужащих не получают зарплату, а большая часть ведомств работает по сокращенному графику.