Трейлер: "Пацаны" - супергеройский сериал от авторов "Проповедника"

Эстетика "Хранителей", расколотые надгробия и кукла-водомерка - во втором трейлере "Пацанов" от авторов "Проповедника".

Сериал "Пацаны", разрабатываемый под крылом компании Amazon, основан на графических новеллах Гарта Энниса ("Проповедник") и Дэрика Робертсона и посвящен вскрыванию изнанки мира утомительно-лощеных супергероев.

Сюжет следующий: в мире, где обленившимся супергероям начхать на свою работу из-за невероятного эгоизма и тотального нежелания выполнять защитные функции, в любой момент может произойти непоправимая трагедия. И чтобы это предотвратить, в ЦРУ создают спецотряд антигероев, чьей задачей становится утихомиривать всеми возможными методами особо неподконтрольных сверхличностей.

За сценарную часть отвечает Эрик Крипке ("Сверхъестественное", "Революция", "Вне времени"), а исполнительными продюсерами и режиссерами выступают создатели "Проповедника" Сет Роген и Эван Голдберг, которые параллельно трудятся на диким чернокомедийным сериалом "Черный понедельник".

Появится шоу летом этого года.