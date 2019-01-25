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Трейлер: "Пацаны" - супергеройский сериал от авторов "Проповедника"

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    25.01.2019, 16:15
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Эстетика "Хранителей", расколотые надгробия и кукла-водомерка - во втором трейлере "Пацанов" от авторов "Проповедника".

Сериал "Пацаны", разрабатываемый под крылом компании Amazon, основан на графических новеллах Гарта Энниса ("Проповедник") и Дэрика Робертсона и посвящен вскрыванию изнанки мира утомительно-лощеных супергероев.

Фото: youtube.com
Трейлер: трэш-комедия по Шекспиру с вульгарным енотом от студии Troma

Сюжет следующий: в мире, где обленившимся супергероям начхать на свою работу из-за невероятного эгоизма и тотального нежелания выполнять защитные функции, в любой момент может произойти непоправимая трагедия. И чтобы это предотвратить, в ЦРУ создают спецотряд антигероев, чьей задачей становится утихомиривать всеми возможными методами особо неподконтрольных сверхличностей.

За сценарную часть отвечает Эрик Крипке ("Сверхъестественное", "Революция", "Вне времени"), а исполнительными продюсерами и режиссерами выступают создатели "Проповедника" Сет Роген и Эван Голдберг, которые параллельно трудятся на диким чернокомедийным сериалом "Черный понедельник".

Появится шоу летом этого года.

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