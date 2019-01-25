Треть выпускников год не могут найти работу после окончания вуза

Примерно каждый третий выпускник вуза (30 процентов) не может трудоустроиться в течение первого года после окончания учебы. Об этом сказала журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Она уточнила, что по данным мониторинга трудоустройства выпускников, в прошлом году после окончания вуза нашли работу 72 процента ребят. При этом система не показывает, трудоустроились люди по специальности или нет и насколько профессия, которую они получили в вузе, востребована на рынке труда.

К 2022 году систему мониторинга планируется изменить, чтобы наблюдать, как протекает трудоустройство выпускников, поучивших те или иные специальности с учетом специфики региональных рынков труда, а также - узнавать, что думают работодатели о качестве подготовки молодых специалистов. Модернизация мониторинга позволит увеличить точность прогнозирования потребностей рынка труда и планирования контрольных цифр приема в вузы.