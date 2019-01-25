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Рубрика: В мире

Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву

Участвоваший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. Произошло это во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Скабеева попыталась задать вопрос об удерживаемых Киевом россиянах, но Береза помешал это сделать.

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Позже, когда украинского депутата попросили объяснить, зачем он так поступил, нардеп не стал комментировать свои действия, а заявил, что не считает Скабееву журналисткой, после чего допустил ряд оскорбительных высказываний в ее адрес.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинского парламентария извиниться перед представителем СМИ. "Если он не извинится, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" - подчеркнул политик.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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