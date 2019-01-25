Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву

Участвоваший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. Произошло это во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Скабеева попыталась задать вопрос об удерживаемых Киевом россиянах, но Береза помешал это сделать.

Позже, когда украинского депутата попросили объяснить, зачем он так поступил, нардеп не стал комментировать свои действия, а заявил, что не считает Скабееву журналисткой, после чего допустил ряд оскорбительных высказываний в ее адрес.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинского парламентария извиниться перед представителем СМИ. "Если он не извинится, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" - подчеркнул политик.