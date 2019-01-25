Украинский гость Давоса "отличился", набрав бесплатных шапок

Очередной украинский политик ярко "зарекомендовал" себя на международном мероприятии, продемонстрировав отсутствие элементарных норм воспитания. В швейцарском Давосе, где проходит экономический форум, кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко не справился с искушением "халявы" и набрал целых шесть сувенирных шапок, которые гостям предоставляли бесплатно, передает РИА Новости.

"В Давосе солнечно, но морозно - нужна шапка. Если забыл шапку дома, выход есть", - рассказал украинский политик в видеоролике в своем блоге, позируя у стенда с бесплатными шапками.

У читателей блога Шевченко идея "халявы" получила бурное одобрение и на следующий день кандидат в президенты вернулся за еще одной шапкой.

Вернее, еще пятью, раз уж это бесплатно.

"Я бы не был Шевченко, если бы не прибегнул к "шапочным махинациям" ради друзей", - со сдержанной гордостью отчитался он перед читателями и потенциальными избирателями.

Напомним, что Шевченко - один из 13 кандидатов на пост президента Украины. Выборы назначены на 31 марта и пока прием документов кандидатов еще не завершен.