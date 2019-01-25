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25.01.2019 11:19
Рубрика: Власть

Депутаты оценили заявление Совета Европы о сумме долга России

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме прокомментировали сообщения о задолженности России перед Советом Европы.

Ранее пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниель Хольтген заявил, что с момента прекращения Россией выплат в бюджет Совета Европы ее долг перед организацией составил около 60 млн евро.

Напомним, что взнос в Совет Европы РФ уже не в первый раз не стала платить из-за санкционных статей в регламенте Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В 2014 организация лишила Россию права голоса. Российская делегация заявила о том, что вернется к работе в составе Ассамблеи только после того, как из ее регламента устранят дискриминационные нормы, делающие возможным лишение полномочий национальных делегаций.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Как напомнил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, шли разговоры не только о неучастии в работе ПАСЕ, но и перспективах сотрудничества с самим Советом Европы.

- Я думаю, что в конечном счете итог этого обсуждения будет зависеть от того, насколько сам Совет Европы будет готов выстраивать взаимоотношения с РФ, - сказал он в комментарии RT.

При этом парламентарий считает, что вряд ли антироссийский настрой со стороны европейских организаций сменится.

- Деятельность структур, которые созданы на Западе, начиная с самой агрессивной - НАТО, до всех остальных, так или иначе выливается в попытки разными способами давить на Россию, - отметил Дмитрий Новиков.

В Госдуме, кроме того, недовольны тем, что за деньги, которые Россия направляет в Совет Европы, ее же поливают грязью. "Членство России в Совете Европы является самой дорогостоящей формой мазохизма, - возмутился председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт в области международных отношений Вячеслав Никонов. - За свои же деньги тебя в ста случаях из ста смешают с грязью и заставят платить еще больше решениями ЕСПЧ".

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