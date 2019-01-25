Депутаты оценили заявление Совета Европы о сумме долга России

В Госдуме прокомментировали сообщения о задолженности России перед Советом Европы.

Ранее пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниель Хольтген заявил, что с момента прекращения Россией выплат в бюджет Совета Европы ее долг перед организацией составил около 60 млн евро.

Напомним, что взнос в Совет Европы РФ уже не в первый раз не стала платить из-за санкционных статей в регламенте Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В 2014 организация лишила Россию права голоса. Российская делегация заявила о том, что вернется к работе в составе Ассамблеи только после того, как из ее регламента устранят дискриминационные нормы, делающие возможным лишение полномочий национальных делегаций.

Как напомнил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, шли разговоры не только о неучастии в работе ПАСЕ, но и перспективах сотрудничества с самим Советом Европы.

- Я думаю, что в конечном счете итог этого обсуждения будет зависеть от того, насколько сам Совет Европы будет готов выстраивать взаимоотношения с РФ, - сказал он в комментарии RT.

При этом парламентарий считает, что вряд ли антироссийский настрой со стороны европейских организаций сменится.

- Деятельность структур, которые созданы на Западе, начиная с самой агрессивной - НАТО, до всех остальных, так или иначе выливается в попытки разными способами давить на Россию, - отметил Дмитрий Новиков.

В Госдуме, кроме того, недовольны тем, что за деньги, которые Россия направляет в Совет Европы, ее же поливают грязью. "Членство России в Совете Европы является самой дорогостоящей формой мазохизма, - возмутился председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт в области международных отношений Вячеслав Никонов. - За свои же деньги тебя в ста случаях из ста смешают с грязью и заставят платить еще больше решениями ЕСПЧ".