В Италии столкнулись самолет и вертолет: есть погибшие

В Италии уже пять тел погибших найдены в районе крушения вертолета и туристического самолета. ЧП произошло вечером в пятницу, 25 января, в североитальянской автономной области Валле д'Аоста в Альпах.

Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя национальной горноспасательной службы, после столкновения воздушные суда рухнули на ледник на горе Теста-дель-Рютор. На данный момент известно, что два человека спасены и эвакуированы в госпиталь, пятеро стали жертвами катастрофы.

Сообщается, что вертолет принадлежал компании, организующей горнолыжные спуски с большой высоты.