В Кремле рассказали об ожиданиях от Совета Россия-НАТО

На Совете Россия-НАТО в Брюсселе Москва продолжит доводить свою позицию по договору о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД) до собеседников и надеется, что ее услышат. Готовность к двустороннему диалогу Вашингтон не демонстрирует, а обмен ультиматумами и голословными обвинениями не устраивает Кремль.

"Позиция России по ДРСМД последовательна и хорошо известна", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Был раунд консультаций с американскими визави по этой проблематике, - заметил он. - Мы не можем назвать, к сожалению, его успешным. Наши дипломаты пытались донести нашу аргументацию по ДРСМД до американских коллег, но готовности вести двусторонний диалог американцы особо не демонстрировали".

Говоря о Совете Россия-НАТО, Песков подчеркнул, что "российская сторона продолжит доводить свою последовательную позицию до собеседников".

"Все параметры нашей позиции известны, они абсолютно транспарентны, - сказал представитель Кремля. - Мы надеемся, что нас будут слушать и услышат".

То, что представители ни одной натовской страны не посетили брифинг-презентацию ракеты 9М729 в парке "Патриот", Песков назвал более чем показательным. "Это как раз и говорит о том, что по-прежнему отсутствует настрой на обсуждение проблематики ДРСМД, - считает он. - Другие модальности - как обмен ультиматумами, голословными обвинениями и нежелание слушать партнера - не совсем устраивают нас".