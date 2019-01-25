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25.01.2019 18:46
Рубрика: Общество

В МГУ готовы приступать к строительству научно-технологической долины

Текст: Мария Агранович
В МГУ готовы приступать к строительству научно-технологической долины.Об этом ректор МГУ Виктор Садовничий заявил журналистам 25 января на встрече, посвященной Дню российского студенчества.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

- Как только выйдет постановление правительства о старте работ, допустим, через пару недель, со следующего дня мы уже можем находить инвестора на строительство и начинать работы, - сказал ректор.

По его словам, правительство Москвы готово выделить 10 миллиардов рублей на строительство научно-технологического центра вуза, на базе которого будут созданы несколько научных лабораторий, в частности Центр когнитивных исследований, кластеры по биомедицинским, космическим исследованиям, информационным и вычислительным технологиям, наукам о Земле, робототехнике.

Фото: Константин Завражин
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Также Садовничий рассказал о том, что у знаменитой физико-математической школы МГУ им. Колмогорова появится в ближайшем будущем новый комплекс.

- Физмат школа строилась в 60-е годы ХХ века, из нее вышли более 3 тысяч кандидатов и докторов наук, - отметил Виктор Садовничий. - Школа продолжает готовить одаренных ребят. Но само здание уже почти непригодно. Мы решили строить новый комплекс - тут будут и школа, и общежитие, и спортивный корпус. Уже заказали проект, он оплачен. Строительство не помешает занятиям-новые корпуса появятся рядом со старым.

25 января, в День российского студенчества, Московский университет отмечает день рождения. В этом году старейшему вузу страны "исполнилось" 264 года. Виктор Садовничий рассказал, как проводили этот день студенты в самом начале традиции, которая берет начало примерно с середины ХIX века. В этот день во всех лавках и трактирах заменяли обшитую мебель на деревянные скамейки, а фарфоровую посуду - на глиняную, чтобы не так жалко было разбитых чашек и поломанных столов: уж слишком весело праздновала тогдашняя молодежь.

- Но это был единственный день в году, когда студентам было можно все, - подчеркнул ректор. - Студент мог даже залезть на стол и оттуда как следует поспорить с профессором. Такая была "корпоративная" дискуссия, конечно, в шутку.

В субботу в фундаментальной библиотеке МГУ Виктор Антонович угостит своих студентов первоклассной медовухой, которую каждый год варят в МГУ по особому секретному рецепту. Эту "фишку" ректор придумал сам, когда возглавил МГУ в 1992 году и решил возрождать празднование Дня студента (после революции 1917 года его запретили). С тех пор и держит рецепт в тайне. Известно только, что там "чистый мед, настойка и дикая клюква".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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После праздника у студентов начнутся каникулы. Как их провести? Вот совет от ректора МГУ: "Желаю отдохнуть по-настоящему, сделать то, что давно хотелось, но не было времени, забыть про сессию, учебу и хвосты, если они есть, переключиться, можно даже "зарасти бородкой". Но не стоит все эти дни отсыпаться и сидеть дома".

Удастся ли отдохнуть самому ректору? Да, но недолго.

- Конечно, я тоже хотел бы отдохнуть после Татьяниного дня, - поделился Виктор Садовничий с журналистами. - Вот 26 января разолью медовуху и на 3-4 дня уеду в Калужскую область: у меня там есть в лесу деревянный домик, где я могу побыть один дня четыре, покататься в тишине на лыжах. Правда, телефон  отключить не смогу.

С 30 января у Садовничего снова рабочий график.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова
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