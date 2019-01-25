В Минсельхозе отметили рост цен на курятину

Стоимость мяса кур у производителей за год выросла на 21,8 процента, следует из материалов министерства сельского хозяйства. Как подсчитали аналитики ведомства, на 17 января 2019 года килограмм курятины у сельхозпроизводителей в среднем стоит 117,2 тысячи рублей за тонну.

В министерстве также приводят розничные цены со ссылкой на данные Росстата. Так, на 14 января этого года килограмм курятины стоит 152,7 рубля. На ту же дату прошлого года средняя цена составляла 125,1 рубля за килограмм. Таким образом, для розничных покупателей товар за год подорожал на 22 процента.

По мнению экспертов, на рынок повлияло некоторое сокращение производства курятины в стране. Эти тенденции стали проявляться летом прошлого года, а осенью цены пошли вверх.

В октябре 2018 года аналитики рынка отмечали в беседе с "РГ", что цены на мясо кур в опте растут, причем объяснить это только повышением издержек сложно. Курятина дорожала, по их мнению, из-за временно сложившегося дефицита. Жаркое лето привело к общему снижению поголовья кур в хозяйства. Кроме того, несколько крупнейших предприятий одновременно сократили производство.

Однако в 2019 году ожидается снижение цен на курятину в связи с восстановлением объемов производства.